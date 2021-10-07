Такое мнение в эфире 24 канала высказала заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. По ее словам, от нардепов можно требовать зеленый COVID-сертификат или же ПЦР и антиген-тесты.

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Депутатов-антивакцинаторов ждут тесты

Кравчук считает, что депутатов, которые не хотят вакцинироваться, ждут альтернативы. Речь идет о тестах.

Я не считала (количество депутатов-антивакцинаторов – 24 канал), но есть. Кто не хочет прививаться, то будут делать каждые 3 дня ПЦР-тест для работы,

– подчеркнула депутат.

Нардеп отметила, что ни у кого не возникают вопросы, когда подобные ограничения есть во время пересечения границы или, например, для участия в каких-то международных мероприятиях.

Кстати. Ранее в Верховной Раде отказались назвать поименно депутатов, сделавших прививки.

"Я как член делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы показывала на границе сертификат или сдавала ПЦР-тест", – отметила Кравчук.

Что именно хотят ввести в Верховной Раде? Глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий Глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий инициирует принятие постановления о введении COVID-ограничений для посетителей здания парламента. В частности, речь идет о журналистах и самих депутатах. Радуцкий предлагает разрешать допуск в помещения при наличии: COVID-сертификата; отрицательного ПЦР-теста (72 часа) или антиген-теста (48 часов); справки о выздоровлении от COVID-19 (за 6 месяцев до предъявления). Документ открыт для подписания до 8 октября.

Кравчук: Не жалела о вакцинации

Нардеп отметила, что для парламента тоже было бы целесообразно ввести подобные правила, как в ПАСЕ. Говорится также и о внутренних правилах, которые правительство озвучило для учреждений бюджетной сферы или самого Кабмина, но не для Верховной Рады.

Коронавирусом болеют все категории. Правила должны быть одни для всех,

– сообщила Кравчук.

Депутат отметила, что лично привилась в начале вакцинальной кампании для публичных лиц. "Я не жалела ни секунды. Мы сегодня снова видим большие цифры в больницах. Если посмотреть на процент в реанимациях, то 99% непривитые", – заключила Кравчук.

Евгения Кравчук о депутатах, которые против вакцинации: смотрите видео