Таку думку в ефірі 24 каналу висловила заступниця очільника фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. За її словами, від нардепів можна вимагати зелений COVID-сертифікат або ж ПЛР- та антиген-тести.

До теми У Раді назвали кількість вакцинованих співробітників, але не розповіли про щеплення нардепів

На депутатів-антивакцинаторів чекають тести

Кравчук вважає, що на депутатів, які не хочуть вакцинуватись, чекають альтернативи. Мовиться про тести.

Я не рахувала (кількість депутатів-антивакцинаторів – 24 канал), але є. Хто не хоче щеплюватись, то робитимуть кожні 3 дні ПЛР-тест для роботи,

– наголосила депутатка.

Нардепка зауважила, що ні в кого не виникають питання, коли подібні обмеження є під час перетину кордону або, наприклад, для участі в якихось міжнародних заходах.

До речі. Раніше у Верховній Раді відмовилися назвати поіменно депутатів, які зробили щеплення.

"Я як членкиня делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи показувала на кордоні сертифікат або здавала ПЛР-тест", – відзначила Кравчук.

Що саме хочуть запровадити у Верховній Раді? Глава комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький Глава комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький ініціює ухвалення постанови про введення COVID-обмежень для відвідувачів будівлі парламенту. Зокрема, мовиться про журналістів і самих депутатів. Радуцький пропонує дозволяти допуск у приміщення за наявності: COVID-сертифікату; негативного ПЛР-тесту (72 години) або антиген-тесту (48 годин); довідки про одужання від COVID-19 (за 6 місяців до пред'явлення). Документ відкритий для підписання до 8 жовтня.

Кравчук: Не шкодувала про вакцинацію

Нардепка зауважила, що для парламенту теж було б доцільно запровадити подібні правила, як у ПАРЄ. Мовиться також і про внутрішні правила, які уряд озвучив для закладів бюджетної сфери чи самого Кабміну, але не для Верховної Ради.

На коронавірус хворіють усі категорії. Правила мають бути одні для всіх,

– повідомила Кравчук.

Депутатка зазначила, що особисто щепилась на початку вакцинальної кампанії для публічних осіб. "Я не шкодувала жодної секунди. Ми сьогодні знову бачимо великі цифри у лікарнях. Якщо подивитись на відсоток у реанімаціях, то 99% є невакцинованих", – підсумувала Кравчук.

Євгенія Кравчук про депутатів, які проти вакцинації: дивіться відео