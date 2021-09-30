Про це мовиться в офіційному листі, надісланому на журналістський запит.

Важливо Майже третина вчителів досі не зробила вакцинацію проти COVID-19, – Шкарлет

Скільки у Раді вакцинованих співробітників

Станом на 24 вересня хоча б одну дозу вакцини отримали 848 працівників Верховної Ради. Водночас загалом у стінах парламенту працюють приблизно 1 100 співробітників. У Раді нагадали, що наразі вакцинація в Україні є добровільною і вирішується кожною людиною особисто.

Зверніть увагу! В апараті Верховної Ради відмовилися назвати поіменно депутатів, які зробили щеплення.

У партії "Голос" заявили, що велика частина їх депутатів вакцинувалися від COVID-19. А глава "Голосу" Ярослав Железняк, який теж щепився, публічно закликає українців вакцинуватися. Щодо інших політичних сил, то вони не стали хвалитися успіхами у вакцинації.

Додамо, що раніше повідомляли, що народних депутатів Верховної Ради вакцинують від коронавірусу. Політики можуть отримати щеплення препаратом Comirnaty від Pfizer-BioNTech. До речі, цю вакцину вважають однією з найкращих у світі.