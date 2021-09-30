Об этом говорится в официальном письме, направленном на журналистский запрос.

Важно Почти треть учителей до сих пор не сделали вакцинацию против COVID-19, – Шкарлет

Сколько в Раде вакцинированных сотрудников

По состоянию на 24 сентября хотя бы одну дозу вакцины получили 848 работников Верховной Рады. В то же время в целом в стенах парламента работают примерно 1100 сотрудников. В Раде напомнили, что сейчас вакцинация в Украине является добровольной и решается каждым человеком лично.

Обратите внимание! В аппарате Верховной Рады отказались назвать поименно депутатов, которые сделали прививки.

В партии "Голос" заявили, что большая часть их депутатов вакцинировалась от COVID-19. А глава "Голоса" Ярослав Железняк, который тоже привился, публично призывает украинцев вакцинироваться. Что касается других политических сил, то они не стали хвастаться успехами в вакцинации.

Добавим, что ранее сообщалось, что народных депутатов Верховной Рады вакцинируют от коронавируса. Политики могут получить прививку препаратом Comirnaty от Pfizer-BioNTech. Кстати, эту вакцину считают одной из лучших в мире.