О новых правилах пересечения границы в комментарии 24 каналу рассказал представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко. На пунктах пропуска они начнут действовать уже со среды, 9 июня.
Напомним Украина существенно ослабляет карантин
Как изменились правила пересечения границы
Постановление о расширении перечня документов для пересечения границы во время карантина Кабмин принял 2 июня. 8 июня оно вступила в силу.
Расширили перечень документов, позволяющих:
- пересечь государственную границу Украины иностранцам на въезд;
- избежать гражданам Украины самоизоляции.
Для иностранцев и лиц без гражданства
Ранее не граждане Украины должны были иметь страховку и отрицательный ПЦР-тест. Теперь же, разрешают предъявлять отрицательный экспресс-тест, сделанный за 72 часа до приезда или справку о полной вакцинации. Кстати, документ о прививках должен быть либо в оригинале на английском, либо переведен.
Для граждан Украины
Ранее украинцы при возвращении из заграницы должны были либо отсидеть 14 дней в самоизоляции, либо предоставить отрицательный ПЦР-тест. Теперь этот перечень расширили до негативного экспресс-теста и документа о полной вакцинации.
К тому же напомнили в ГПСУ, ПЦР-тест не нужен для детей в возрасте до 12 лет.
Карантин в Украине значительно ослабили
- Помимо правил въезда, другие карантинные ограничения правительство также смягчило.
- Отныне, рестораны и кафе могут работать круглосуточно, а расстояние между столиками уменьшили до 1,5 метра.
- Ночные клубы тоже смогут работать, а концерты и массовые мероприятия больше не под запретом.
- Отели, кемпинги, хостелы после долгой паузы в работе, тоже смогут работать.