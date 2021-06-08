О новых правилах пересечения границы в комментарии 24 каналу рассказал представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко. На пунктах пропуска они начнут действовать уже со среды, 9 июня.

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Как изменились правила пересечения границы

Постановление о расширении перечня документов для пересечения границы во время карантина Кабмин принял 2 июня. 8 июня оно вступила в силу.

Расширили перечень документов, позволяющих:

пересечь государственную границу Украины иностранцам на въезд;

избежать гражданам Украины самоизоляции.

Для иностранцев и лиц без гражданства

Ранее не граждане Украины должны были иметь страховку и отрицательный ПЦР-тест. Теперь же, разрешают предъявлять отрицательный экспресс-тест, сделанный за 72 часа до приезда или справку о полной вакцинации. Кстати, документ о прививках должен быть либо в оригинале на английском, либо переведен.

Для граждан Украины

Ранее украинцы при возвращении из заграницы должны были либо отсидеть 14 дней в самоизоляции, либо предоставить отрицательный ПЦР-тест. Теперь этот перечень расширили до негативного экспресс-теста и документа о полной вакцинации.

К тому же напомнили в ГПСУ, ПЦР-тест не нужен для детей в возрасте до 12 лет.

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