Про нові правила перетину кордону у коментарі 24 каналу розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. На пунктах пропуску вони почнуть діяти уже із середи, 9 червня.

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Як змінилися правила перетину кордону

Постанову про розширення переліку документів для перетину кордону у час карантину Кабмін ухвалив 2 червня. 8 червня вона набула чинності.

Розширили перелік документів, які дозволяють:

перетнути державний кордон України іноземцям на в'їзд;

уникнути громадянам України самоізоляції.

Для іноземців та осіб без громадянства

Раніше не громадяни України повинні були мати страхівку і негативний ПЛР-тест. Тепер же дозволяють пред'являти негативний експрес-тест, зроблений за 72 години до приїзду чи довідку про повну вакцинацію. До речі, документ про щеплення повинен бути або в оригіналі англійською, або перекладений.

Для громадян України

Раніше українці при поверненні із закордону мали або відсидіти 14 днів у самоізоляції, або надати негативний ПЛР-тест. Тепер цей перелік розширили до негативного експрес-тесту і документу про повну вакцинацію.

До того ж нагадали у ДПСУ, ПЛР-тест не потрібен для дітей віком до 12 років.

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