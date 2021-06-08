Про нові правила перетину кордону у коментарі 24 каналу розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. На пунктах пропуску вони почнуть діяти уже із середи, 9 червня.
Нагадаємо Україна суттєво послаблює карантин
Як змінилися правила перетину кордону
Постанову про розширення переліку документів для перетину кордону у час карантину Кабмін ухвалив 2 червня. 8 червня вона набула чинності.
Розширили перелік документів, які дозволяють:
- перетнути державний кордон України іноземцям на в'їзд;
- уникнути громадянам України самоізоляції.
Для іноземців та осіб без громадянства
Раніше не громадяни України повинні були мати страхівку і негативний ПЛР-тест. Тепер же дозволяють пред'являти негативний експрес-тест, зроблений за 72 години до приїзду чи довідку про повну вакцинацію. До речі, документ про щеплення повинен бути або в оригіналі англійською, або перекладений.
Для громадян України
Раніше українці при поверненні із закордону мали або відсидіти 14 днів у самоізоляції, або надати негативний ПЛР-тест. Тепер цей перелік розширили до негативного експрес-тесту і документу про повну вакцинацію.
До того ж нагадали у ДПСУ, ПЛР-тест не потрібен для дітей віком до 12 років.
Карантин в Україні значно послабили
- Крім правил в'їзду, інші карантинні обмеження уряд також пом'якшив.
- Відтепер ресторани та кафе можуть працювати цілодобово, а відстань між столиками зменшили до 1,5 метра.
- Нічні клуби теж зможуть працювати, а концерти і масові заходи більше не під забороною.
- Готелі, кемпінги, хостели після довгої паузи у роботі теж зможуть працювати.