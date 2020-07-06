Как украинцам добраться до Хорватии транзитом через Венгрию: разъяснение посольства
Посольство Украины в Венгрии 6 июля опубликовало правила транзита для украинских граждан через Венгрию. Говорится, в частности, о категориях граждан, которые не нуждаются в спецразрешении для транзита.
По состоянию на 6 июля украинцы могут пересечь транзитом территорию Венгрии. Они не нуждаются в получении индивидуального разрешения, если возвращаются в Украину автомобилем. Об этом говорится на фейсбук-странице посольства.
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Правила проезда по Венгрии транзитом: кто имеет право
- Транзит разрешен, если есть документ о постоянном месте жительства, разрешение на пребывание, вид на жительство, виза на длительное трудоустройство или другой документ, подтверждающий право на длительное пребывание в стране назначения, выданный официальным органом этой страны.
- Транзит разрешен лицам, которые отвечаюи всем требованиям для въезда, определенным Кодексом Шенгенских границ, а также тем, кто даст согласие пройти проверку на наличие COVID-19 и не имеет признаков подозрения на инфекцию.
- Также сейчас в разрешении на транзит не нуждаются лица, которые направляются в европейское государство, которое позволяет гражданам Украины въезд на свою территорию без разрешительных документов, например при наличии только биометрического паспорта.
- Остановки в пределах использования гуманитарных коридоров должны осуществляться в минимально необходимом для пересечения территории страны количестве, в определенных органами власти зонах отдыха и АЗС. Контроль за соблюдением правил транзита осуществляется полицией.
В таких случаях для транзита через Венгрию необходимо показать на границе такие документы:
- биометрический паспорт или визу,
- медстраховку, которая действует на территории Европы,
- финансовое обеспечение,
- документ, подтверждающий намерение посетить страну назначения – бронирование отеля, апартаментов,
- документ на право собственности недвижимости, а также, при необходимости, документы, подтверждающие возможность въезда в другие транзитные страны, такие, как Румыния, Сербия, Хорватия, Словения, Австрия, Словакия.
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Во всех остальных случаях необходимо получать разрешение венгерской полиции на транзит, заполнив электронную заявку, доступную по ссылке.
Транзит через Венгрию разрешен только через два пункта пропуска
- в пункте пропуска Берегшурань – Лужанка;
- в пункте пропуска Захонь – Чоп (Тиса).