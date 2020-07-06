Посольство Украины в Венгрии 6 июля опубликовало правила транзита для украинских граждан через Венгрию. Говорится, в частности, о категориях граждан, которые не нуждаются в спецразрешении для транзита.

По состоянию на 6 июля украинцы могут пересечь транзитом территорию Венгрии. Они не нуждаются в получении индивидуального разрешения, если возвращаются в Украину автомобилем. Об этом говорится на фейсбук-странице посольства.

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Правила проезда по Венгрии транзитом: кто имеет право

Транзит разрешен, если есть документ о постоянном месте жительства, разрешение на пребывание, вид на жительство, виза на длительное трудоустройство или другой документ, подтверждающий право на длительное пребывание в стране назначения, выданный официальным органом этой страны.

Транзит разрешен лицам, которые отвечаюи всем требованиям для въезда, определенным Кодексом Шенгенских границ, а также тем, кто даст согласие пройти проверку на наличие COVID-19 и не имеет признаков подозрения на инфекцию.

Также сейчас в разрешении на транзит не нуждаются лица, которые направляются в европейское государство, которое позволяет гражданам Украины въезд на свою территорию без разрешительных документов, например при наличии только биометрического паспорта.

Остановки в пределах использования гуманитарных коридоров должны осуществляться в минимально необходимом для пересечения территории страны количестве, в определенных органами власти зонах отдыха и АЗС. Контроль за соблюдением правил транзита осуществляется полицией.

В таких случаях для транзита через Венгрию необходимо показать на границе такие документы:

биометрический паспорт или визу,

медстраховку, которая действует на территории Европы,

финансовое обеспечение,

документ, подтверждающий намерение посетить страну назначения – бронирование отеля, апартаментов,

документ на право собственности недвижимости, а также, при необходимости, документы, подтверждающие возможность въезда в другие транзитные страны, такие, как Румыния, Сербия, Хорватия, Словения, Австрия, Словакия.

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Во всех остальных случаях необходимо получать разрешение венгерской полиции на транзит, заполнив электронную заявку, доступную по ссылке.

Обратите внимание! Несмотря на постоянные изменения относительно распространения коронавируса, посольство рекомендует получить разрешение венгерской полиции, несмотря на имеющиеся документы и страну назначения.

Транзит через Венгрию разрешен только через два пункта пропуска

в пункте пропуска Берегшурань – Лужанка;

в пункте пропуска Захонь – Чоп (Тиса).



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