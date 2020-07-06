Як українцям добратись до Хорватії транзитом через Угорщину: роз'яснення посольства
Посольство України в Угорщині 6 липня опублікувало правила транзиту для українських громадян через Угорщину. Мовиться, зокрема, про категорії громадян, які не потребують спецдозволу для транзиту.
Станом на 6 липня українці можуть перетнути транзитом територію Угорщини. Вони не потребують отримання індивідуального дозволу, якщо повертаються в Україну автомобілем. Про це мовиться на фейсбук-сторінці посольства.
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Правила проїзду Угорщиною транзитом: хто має право
- Транзит індивідуального дозволу дозволений, якщо є документ про постійне місце проживання, дозвіл на перебування, посвідка на проживання, віза на тривале працевлаштування або інший документ, що підтверджує право на тривале перебування у країні призначення, виданий офіційним органом цієї країни.
- Транзит дозволений для осіб, що відповідають всім вимогам для в’їзду, визначеним Кодексом Шенгенських кордонів, а також тих, хто надасть згоду пройти перевірку на наявність COVID-19 та не має ознак підозри на інфекцію.
- Також наразі дозволу на транзит не потребують особи, які прямують до європейської держави, яка дозволяє громадянам України в’їзд на свою територію без дозвільних документів, наприклад за наявності лише біометричного паспорта.
- Зупинки в межах використання гуманітарних коридорів мають здійснюватися у мінімально необхідній для перетину території країни кількості, у визначених органами влади зонах відпочинку та АЗС. Контроль за дотриманням правил транзиту здійснюється поліцією.
У таких випадках для транзиту Угорщиною необхідно показати на кордоні такі документи:
- біометричний паспорт або візу,
- медстраховку, яка діє на території Європи,
- фінансове забезпечення,
- документ, що підтверджує намір відвідати країну призначення – бронювання готелю, апартаментів,
- документ на право власності нерухомості, а також, за необхідності, документи, що підтверджують можливість в’їзду до інших транзитних країн, таких як Румунія, Сербія, Хорватія, Словенія, Австрія, Словаччина.
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В усіх інших випадках необхідно отримувати дозвіл угорської поліції на транзит, заповнивши електронну заявку, доступну за посиланням.
Транзит Угорщиною дозволено лише через два пункти пропуску
- у пункті пропуску Берегшурань – Лужанка;
- у пункті пропуску Захонь – Чоп (Тиса).