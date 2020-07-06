Посольство України в Угорщині 6 липня опублікувало правила транзиту для українських громадян через Угорщину. Мовиться, зокрема, про категорії громадян, які не потребують спецдозволу для транзиту.

Станом на 6 липня українці можуть перетнути транзитом територію Угорщини. Вони не потребують отримання індивідуального дозволу, якщо повертаються в Україну автомобілем. Про це мовиться на фейсбук-сторінці посольства.

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Правила проїзду Угорщиною транзитом: хто має право

Транзит індивідуального дозволу дозволений, якщо є документ про постійне місце проживання, дозвіл на перебування, посвідка на проживання, віза на тривале працевлаштування або інший документ, що підтверджує право на тривале перебування у країні призначення, виданий офіційним органом цієї країни.

Транзит дозволений для осіб, що відповідають всім вимогам для в’їзду, визначеним Кодексом Шенгенських кордонів, а також тих, хто надасть згоду пройти перевірку на наявність COVID-19 та не має ознак підозри на інфекцію.

Також наразі дозволу на транзит не потребують особи, які прямують до європейської держави, яка дозволяє громадянам України в’їзд на свою територію без дозвільних документів, наприклад за наявності лише біометричного паспорта.

Зупинки в межах використання гуманітарних коридорів мають здійснюватися у мінімально необхідній для перетину території країни кількості, у визначених органами влади зонах відпочинку та АЗС. Контроль за дотриманням правил транзиту здійснюється поліцією.

У таких випадках для транзиту Угорщиною необхідно показати на кордоні такі документи:

біометричний паспорт або візу,

медстраховку, яка діє на території Європи,

фінансове забезпечення,

документ, що підтверджує намір відвідати країну призначення – бронювання готелю, апартаментів,

документ на право власності нерухомості, а також, за необхідності, документи, що підтверджують можливість в’їзду до інших транзитних країн, таких як Румунія, Сербія, Хорватія, Словенія, Австрія, Словаччина.

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В усіх інших випадках необхідно отримувати дозвіл угорської поліції на транзит, заповнивши електронну заявку, доступну за посиланням.

Зверніть увагу! Зважаючи на постійні зміни щодо поширення коронавірусу, посольство рекомендує отримати дозвіл угорської поліції, незважаючи на наявні документи та країну призначення.

Транзит Угорщиною дозволено лише через два пункти пропуску

у пункті пропуску Берегшурань – Лужанка;

у пункті пропуску Захонь – Чоп (Тиса).



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