Транзит Угорщиною дозволили лише через два пункти пропуску на кордоні з Україною. Таке обмеження діє з обіду 4 липня.

Обмеження діє з 4 липня Таку інформацію оприлюднили угорські прикордонники, повідомляють на сайті Держприкордонслужби. До теми На кордоні з Угорщиною повністю відновили роботу чотири пункти пропуску Пропуск здійснюють по гуманітарних коридорах: у пункті пропуску Берегшурань – Лужанка;

у пункті пропуску Захонь – Чоп (Тиса). З кінця червня працювали 4 КПП Зазначимо, що 29 червня на кордоні із Угорщиною відкрилися чотири пункти пропуску: Вилок – Тисабеч;

Лужанка – Берегшурань;

Косино – Барабаш;

Дзвінкове – Лонья. Умови в'їзду українців до Угорщини Громадяни мають надати згоду на перевірку на COVID-19 та не мати ознак захворювання.

На карантин не відправляють громадян України, які в'їжджають у 30-кілометрову зону.

Від них не вимагатимуть додаткових документів для в'їзду, але вони повинні залишити територію Угорщини протягом 24 годин.

Крім того, в'їзд на територію Угорщини з метою транзитного проїзду дозволяється цілодобово за наявності в особи:

– документа про постійне місце проживання;

– дозволу на перебування;

– посвідки на проживання;

– візи на тривале працевлаштування;

– іншого документа, що підтверджує право на тривале перебування у країні призначення, виданого офіційним органом цієї країни.