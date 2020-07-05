Транзит Угорщиною дозволено лише через два пункти пропуску: які саме
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Транзит Угорщиною дозволили лише через два пункти пропуску на кордоні з Україною. Таке обмеження діє з обіду 4 липня.
Обмеження діє з 4 липня
Таку інформацію оприлюднили угорські прикордонники, повідомляють на сайті Держприкордонслужби.
До теми На кордоні з Угорщиною повністю відновили роботу чотири пункти пропуску
Пропуск здійснюють по гуманітарних коридорах:
- у пункті пропуску Берегшурань – Лужанка;
- у пункті пропуску Захонь – Чоп (Тиса).
З кінця червня працювали 4 КПП
Зазначимо, що 29 червня на кордоні із Угорщиною відкрилися чотири пункти пропуску:
- Вилок – Тисабеч;
- Лужанка – Берегшурань;
- Косино – Барабаш;
- Дзвінкове – Лонья.
Умови в'їзду українців до Угорщини
- Громадяни мають надати згоду на перевірку на COVID-19 та не мати ознак захворювання.
- На карантин не відправляють громадян України, які в'їжджають у 30-кілометрову зону.
- Від них не вимагатимуть додаткових документів для в'їзду, але вони повинні залишити територію Угорщини протягом 24 годин.
- Крім того, в'їзд на територію Угорщини з метою транзитного проїзду дозволяється цілодобово за наявності в особи:
– документа про постійне місце проживання;
– дозволу на перебування;
– посвідки на проживання;
– візи на тривале працевлаштування;
– іншого документа, що підтверджує право на тривале перебування у країні призначення, виданого офіційним органом цієї країни.