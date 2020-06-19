Транзит без карантину і 30-кілометрова зона: нові правила в'їзду в Угорщину для українців
Влада Угорщини 19 червня ухвалила рішення відновити автобусне сполучення з Україною. При проїзді транзитом не потрібно буде проходити карантин, але будуть певні умови.
Громадяни мають надати згоду на перевірку на наявність COVID-19 та не мати ознак підозри на інфекцію. Нові правила в'їзду на територію Угорщини з України оприлюднив пресцентр ДПСУ.
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Як українцям в'їжджати до Угорщини
- Угорщина відновила пропуск через кордон пасажирських автобусів, а своїх співвітчизників пропускає на в’їзд без необхідності проходити карантин.
- На карантин не відправляють громадян України, які в’їжджають у 30-кілометрову зону.
- Від них не потребуватимуть додаткових підтверджуючих документів для в’їзду, але вони повинні залишити територію Угорщини протягом 24 годин.
Крім того, в’їзд на територію Угорщини з метою транзитного проїзду дозволяється цілодобово за наявності в особи:
- документа про постійне місце проживання,
- дозволу на перебування,
- посвідки на проживання,
- візи на тривале працевлаштування,
- іншого документа, що підтверджує право на тривале перебування у країні призначення, виданого офіційним органом цієї країни.
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