Транзит без карантина и 30-километровая зона: новые правила въезда в Венгрию для украинцев
Власть Венгрии 19 июня приняла решение возобновить автобусное сообщение с Украиной. При проезде транзитом не нужно будет проходить карантин, но будут определенные условия.
Граждане должны дать согласие на проверку на наличие COVID-19 и не иметь признаков подозрения на инфекцию. Новые правила въезда на территорию Венгрии из Украины обнародовал пресс-центр ГПСУ.
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Как украинцам въезжать в Венгрию
- Венгрия возобновила пропуск через границу пассажирских автобусов, а своих соотечественников пропускает на въезд без необходимости проходить карантин.
- На карантин не отправляют граждан Украины, которые въезжают в 30-километровую зону.
- От них не потребуют дополнительных подтверждающих документов для въезда, но они должны покинуть территорию Венгрии в течение 24 часов.
Кроме того, въезд на территорию Венгрии с целью транзитного проезда разрешается круглосуточно при наличии у лица:
- документа о постоянном месте проживания,
- разрешения на пребывание,
- вида на жительство,
- визы на длительное трудоустройство,
- иного документа, подтверждающего право на длительное пребывание в стране назначения, выданного официальным органом этой страны.
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