Власть Венгрии 19 июня приняла решение возобновить автобусное сообщение с Украиной. При проезде транзитом не нужно будет проходить карантин, но будут определенные условия.

Граждане должны дать согласие на проверку на наличие COVID-19 и не иметь признаков подозрения на инфекцию. Новые правила въезда на территорию Венгрии из Украины обнародовал пресс-центр ГПСУ.

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Как украинцам въезжать в Венгрию

Венгрия возобновила пропуск через границу пассажирских автобусов, а своих соотечественников пропускает на въезд без необходимости проходить карантин.

На карантин не отправляют граждан Украины, которые въезжают в 30-километровую зону.

От них не потребуют дополнительных подтверждающих документов для въезда, но они должны покинуть территорию Венгрии в течение 24 часов.

Кроме того, въезд на территорию Венгрии с целью транзитного проезда разрешается круглосуточно при наличии у лица:

документа о постоянном месте проживания,

разрешения на пребывание,

вида на жительство,

визы на длительное трудоустройство,

иного документа, подтверждающего право на длительное пребывание в стране назначения, выданного официальным органом этой страны.

Обратите внимание! Украинские пограничники ранее заявляли, что готовы пропускать автобусы в страны Евросоюза, но для этого необходимо решение сопредельной стороны.

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