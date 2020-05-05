Правила посещения парков после карантина: разъяснение Минздрава
С 11 мая в Украине ослабляют карантин. Можно будет посещать парки. Но и здесь будут определенные правила и ограничения.
Свои рекомендации по правилам посещения парков после ослабления карантина опубликовало Министерство Здравоохранения.
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Отметим, что рекомендации Минздрава касаются зон отдыха – парков, скверов, садов, оранжерей и музеев под открытым небом, лесопарковых и прибрежных зон, открытых спортивных площадок.
Правила посещения зон отдыха после карантина
Посетители имеют право:
- пользоваться зонами отдыха с соблюдением индивидуальных мер профилактики (маски на лице);
- в группах не более 3 человек;
- использовать рекреационные зоны для индивидуальных пробежек и занятий спортом при соблюдении надлежащего социального дистанцирования и правил, установленных администрацией.
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Требования к администрациям зон отдыха
Перед самими администрациями зон отдыха поставлены гораздо больше требований. Среди них:
- размещение на входе и территории зоны информации о правилах и ограничениях пользования;
- в местах потенциального скопления разместить информацию о профилактике заболевания;
- обеспечить наличие туалетов на территории зоны, жидкого мыла и антисептиков, а также постоянную дезинфекцию;
- запрещено проведение организованных развлекательных мероприятий и аттракционов;
- ограничить доступ к отдельным зонам, которым запрещено функционирование;
- обеспечить работников средствами защиты;
- нанести маркировку о соблюдении дистанции в 1,5 метра;
- временно отстранить от работы людей из группы риска – в возрасте более 60 лет или с хроническими заболеваниями.
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