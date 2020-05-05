Правила посещения парков после карантина: разъяснение Минздрава

С 11 мая в Украине ослабляют карантин. Можно будет посещать парки. Но и здесь будут определенные правила и ограничения.

Свои рекомендации по правилам посещения парков после ослабления карантина опубликовало Министерство Здравоохранения. Напомним Как парикмахерские, магазины и рестораны будут работать с 11 мая: список ограничений Отметим, что рекомендации Минздрава касаются зон отдыха – парков, скверов, садов, оранжерей и музеев под открытым небом, лесопарковых и прибрежных зон, открытых спортивных площадок. Правила посещения зон отдыха после карантина Посетители имеют право: пользоваться зонами отдыха с соблюдением индивидуальных мер профилактики (маски на лице);

(маски на лице); в группах не более 3 человек ;

; использовать рекреационные зоны для индивидуальных пробежек и занятий спортом при соблюдении надлежащего социального дистанцирования и правил, установленных администрацией. К слову При каких условиях откроют пляжи и Гидропарк в Киеве после карантина Требования к администрациям зон отдыха Перед самими администрациями зон отдыха поставлены гораздо больше требований. Среди них: размещение на входе и территории зоны информации о правилах и ограничениях пользования;

в местах потенциального скопления разместить информацию о профилактике заболевания;

обеспечить наличие туалетов на территории зоны, жидкого мыла и антисептиков, а также постоянную дезинфекцию;

запрещено проведение организованных развлекательных мероприятий и аттракционов;

ограничить доступ к отдельным зонам, которым запрещено функционирование;

обеспечить работников средствами защиты;

нанести маркировку о соблюдении дистанции в 1,5 метра;

временно отстранить от работы людей из группы риска – в возрасте более 60 лет или с хроническими заболеваниями.