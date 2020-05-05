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      Правила посещения парков после карантина: разъяснение Минздрава

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      Правила посещения парков с 11 мая 2020 - МОЗ
      Правила посещения парков / Информатор Киев

      С 11 мая в Украине ослабляют карантин. Можно будет посещать парки. Но и здесь будут определенные правила и ограничения.

      Свои рекомендации по правилам посещения парков после ослабления карантина опубликовало Министерство Здравоохранения.

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      Отметим, что рекомендации Минздрава касаются зон отдыха – парков, скверов, садов, оранжерей и музеев под открытым небом, лесопарковых и прибрежных зон, открытых спортивных площадок.

      Правила посещения зон отдыха после карантина

      Посетители имеют право:

      • пользоваться зонами отдыха с соблюдением индивидуальных мер профилактики (маски на лице);
      • в группах не более 3 человек;
      • использовать рекреационные зоны для индивидуальных пробежек и занятий спортом при соблюдении надлежащего социального дистанцирования и правил, установленных администрацией.

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      Требования к администрациям зон отдыха

      Перед самими администрациями зон отдыха поставлены гораздо больше требований. Среди них:

      • размещение на входе и территории зоны информации о правилах и ограничениях пользования;
      • в местах потенциального скопления разместить информацию о профилактике заболевания;
      • обеспечить наличие туалетов на территории зоны, жидкого мыла и антисептиков, а также постоянную дезинфекцию;
      • запрещено проведение организованных развлекательных мероприятий и аттракционов;
      • ограничить доступ к отдельным зонам, которым запрещено функционирование;
      • обеспечить работников средствами защиты;
      • нанести маркировку о соблюдении дистанции в 1,5 метра;
      • временно отстранить от работы людей из группы риска – в возрасте более 60 лет или с хроническими заболеваниями.

      послаблення карантину в Україні

      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Новости Украины Министерство здравоохранения Украины Карантин в Украине 2020 Новости политики
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