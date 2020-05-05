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      Правила відвідування парків після карантину: роз'яснення МОЗ

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      Правила відвідування парків з 11 травня 2020 - МОЗ
      Правила відвідуванян парків / Информатор Киев

      З 11 травня в Україні послаблюють карантин. Можна буде відвідувати парки. Але і тут будуть певні правила та обмеження.

      Свої рекомендації щодо правил відвідування парків після послаблення карантину опублікувало Міністерство охорони здоров'я.

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      Відзначимо, що рекомендації МОЗ стосуються зон відпочинку – парків, скверів, садів, оранжерей та музеїв просто неба, лісопаркових і прибережних зон, відкритих спортивних майданчиків.

      Правила відвідування зон відпочинку після карантину

      Відвідувачі мають право користуватися зонами відпочинку з дотриманням індивідуальних заходів профілактики та в групах не більше 3 осіб. А також використовувати рекреаційні зони для індивідуальних пробіжок та занять спортом при дотриманні належного соціального дистанціювання та правил, встановлених адміністрацією.

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      Вимоги до адміністрацій зон відпочинку

      Перед самими адміністраціями зон відпочинку поставлено значно більше вимог. Серед них:

      • розміщення на вході та території зони інформації про правила та обмеження користування;
      • у місцях потенційного скупчення розмістити інформацію про профілактику захворювання;
      • забезпечити наявність туалетів на території зони, рідкого мила та антисептиків, а також постійну дезінфекцію;
      • заборонено проведення організованих розважальних заходів та атракціонів;
      • обмежити доступ до окремих зон, яким заборонено функціонування;
      • забезпечити працівників засобами захисту;
      • нанести маркування про дотримання дистанції у 1,5 метра;
      • тимчасово відсторонити від роботи людей з групи ризику – у віці понад 60 років або з хронічними захворюваннями.

      послаблення карантину в Україні

      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: Міністерство охорони здоров’я Новини України Карантин в Україні 2020 Новини політики
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