Правила відвідування парків після карантину: роз'яснення МОЗ

З 11 травня в Україні послаблюють карантин. Можна буде відвідувати парки. Але і тут будуть певні правила та обмеження.

Свої рекомендації щодо правил відвідування парків після послаблення карантину опублікувало Міністерство охорони здоров'я.

Нагадаємо Як перукарні, магазини та ресторани працюватимуть з 11 травня: список обмежень

Відзначимо, що рекомендації МОЗ стосуються зон відпочинку – парків, скверів, садів, оранжерей та музеїв просто неба, лісопаркових і прибережних зон, відкритих спортивних майданчиків.

Правила відвідування зон відпочинку після карантину

Відвідувачі мають право користуватися зонами відпочинку з дотриманням індивідуальних заходів профілактики та в групах не більше 3 осіб. А також використовувати рекреаційні зони для індивідуальних пробіжок та занять спортом при дотриманні належного соціального дистанціювання та правил, встановлених адміністрацією.

До слова За яких умов відкриють пляжі та Гідропарк в Києві після карантину

Вимоги до адміністрацій зон відпочинку

Перед самими адміністраціями зон відпочинку поставлено значно більше вимог. Серед них: