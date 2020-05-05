Правила відвідування парків після карантину: роз'яснення МОЗ
З 11 травня в Україні послаблюють карантин. Можна буде відвідувати парки. Але і тут будуть певні правила та обмеження.
Свої рекомендації щодо правил відвідування парків після послаблення карантину опублікувало Міністерство охорони здоров'я.
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Відзначимо, що рекомендації МОЗ стосуються зон відпочинку – парків, скверів, садів, оранжерей та музеїв просто неба, лісопаркових і прибережних зон, відкритих спортивних майданчиків.
Правила відвідування зон відпочинку після карантину
Відвідувачі мають право користуватися зонами відпочинку з дотриманням індивідуальних заходів профілактики та в групах не більше 3 осіб. А також використовувати рекреаційні зони для індивідуальних пробіжок та занять спортом при дотриманні належного соціального дистанціювання та правил, встановлених адміністрацією.
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Вимоги до адміністрацій зон відпочинку
Перед самими адміністраціями зон відпочинку поставлено значно більше вимог. Серед них:
- розміщення на вході та території зони інформації про правила та обмеження користування;
- у місцях потенційного скупчення розмістити інформацію про профілактику захворювання;
- забезпечити наявність туалетів на території зони, рідкого мила та антисептиків, а також постійну дезінфекцію;
- заборонено проведення організованих розважальних заходів та атракціонів;
- обмежити доступ до окремих зон, яким заборонено функціонування;
- забезпечити працівників засобами захисту;
- нанести маркування про дотримання дистанції у 1,5 метра;
- тимчасово відсторонити від роботи людей з групи ризику – у віці понад 60 років або з хронічними захворюваннями.