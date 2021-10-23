Сегодня еще мы продолжим идти по продуктам. Я давно развеяла миф про то, что ПП это дорого — правильное питание может быть подстроено под всех и под все возможности.

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Список правильных продуктов, которые можно внедрить в рацион

Белки:

  • курица – можно есть любую часть тушки, главное без шкурки;
  • субпродукты – любые, готовим в собственном соку с овощами (лук, морковь, специи);
  • яйца – 1 яйцо в день или по 2 яйца через день; творог – 5 – 9% жирности;
  • скумбрия;
  • селедка (сами засаливаем);
  • хек;
  • минтай.

Жиры:

  • растительное масло;
  • семена подсолнуха/тыквы;
  • сливочное масло (более 80% жирности);
  • грецкий орех.

В рационе должны быть овощи и фрукты / Фото Pixabay

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Углеводы:

  • гречка;
  • рис;
  • картофель;
  • перловка;
  • пшено;
  • ячка;
  • черный хлеб;
  • бобовые.

Овощи:

  • капуста – на выбор и в разных вариациях;
  • морковь;
  • свекла;
  • тыква;
  • замороженные овощи;
  • лук.

Фрукты/сухофрукты:

  • яблоки;
  • цитрусовые;
  • бананы;
  • хурма;
  • изюм;
  • курага;
  • яблоки;
  • груша.

Да, может не так разнообразно, но однозначно экономно, и из этого можно много комбинации сделать. Главное в бюджетной продуктовой корзине выбирать локальные продукты.

Все, что будет привезено откуда-то, сразу попадает в раздел дорогого.