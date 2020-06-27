В Кабмине пока не могут назвать сумму, которая будет нужна для ликвидации последствий наводнения на Западной Украине. Посчитать нанесенный ущерб обещают через несколько недель, когда спадет вода.

Последствия разрушений будут видны, как сойдет вода

Только после того, как уйдет большая вода, можно будет увидеть все последствия разрушений. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью ВВСNews.

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Расчетов нет, мы можем сравнивать с предыдущими подобными катаклизмами, речь шла о сотнях миллионов гривен. Сегодня можно гадать, сколько это, но первая сумма, которую мы выделили, это более 700 миллионов гривен,

– сказал премьер-министр.

Шмыгаль отметил: правительство постарается обеспечить достаточную сумму, которой должно хватить для восстановления инфраструктуры и компенсации потерь людей от стихийного бедствия.

Наводнение должно закончиться в ближайшее время

По прогнозам главы правительства, наводнение должно закончиться в ближайшие дни.

За эти три дня количество осадков составляет 5–12 миллиметров и количество воды спадает. Волна, которая сошла с гор, пошла на равнину, но и там ситуация на первом этапе нормализации. Хочется надеяться, что буквально завтра-послезавтра ситуация нормализуется и мы приступим к ликвидации последствий,

– рассказал Денис Шмигаль.

Правительство уже выделило 754 миллиона

Отметим, что 25 июня правительство приняло решение выделить для ликвидации последствий непогоды 754 миллиона гривен из резервного фонда.

На что пойдут деньги:

Ивано-Франковской области – 480 миллионов;

Черновицкой – 30 миллионов;

Закарпатью – 30 миллионов;

Львовщине – 10 миллионов;

Госводагенству – 92 миллиона;

Гослесгенству – 30 миллионов;

ГСЧС – 41 миллион;

Национальной гвардии – 22 миллиона;

Нацполиции – 19 миллионов.

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