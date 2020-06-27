В Кабміні поки не можуть назвати суму, яка буде потрібна для ліквідації наслідків повені на Західній Україні. Порахувати завдані збитки обіцяють за кілька тижнів – коли спаде вода.

Наслідки руйнувань буде видно, як зійде вода

Лише після того, як піде висока вода, можна буде побачити усі наслідки руйнувань. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю ВВСNews.

Актуально Грози, шквали та град: синоптики попереджають про потужну негоду

Розрахунків немає, ми можемо порівнювати з попередніми подібними катаклізмами, мова йшла про сотні мільйонів гривень. Сьогодні можна гадати, скільки це, але перша сума, яку ми виділили це понад 700 мільйонів гривень,

– сказав прем'єр- міністр.

Шмигаль зазначив, уряд намагатиметься забезпечити достатню суму, якої має вистачити для відновлення інфраструктури та втрат людей від стихійного лиха.

Повінь має закінчитись найближчим часом

За прогнозами глави уряду, повінь має закінчитись найближчими днями.

За ці три дні кількість опадів становить 5 – 12 міліметрів і кількість води спадає. Хвиля, яка зійшла з гір, пішла на рівнину, але і там ситуація на першому етапі нормалізації. Хочеться сподіватися, що буквально завтра-післязавтра ситуація нормалізується і ми приступимо до ліквідації наслідків,

– розповів Денис Шмигаль.

Уряд уже виділив 754 мільйони

Зазначимо, що 25 червня уряд ухвалив рішення виділити для ліквідації наслідків негоди 754 мільйони гривень з резервного фонду.



На що підуть гроші:

Івано-Франківській області – 480 мільйонів;

Чернівецькій – 30 мільйонів;

Закарпаттю – 30 мільйонів;

Львівщині – 10 мільйонів;

Держводагенству – 92 мільйони;

Держлісагенству – 30 мільйонів;

ДСНС – 41 мільйон;

Національній гвардії – 22 мільйони;

Нацполіцію – 19 мільйонів.

Важливо Негода на Західній Україні: яка ситуація станом на ранок 27 червня