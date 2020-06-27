Рятувальники досі борються з наслідками повеней, які відбулися на Західній Україні. Деякі міста та села досі є підтопленими та без електро- і газопостачання. Дороги в регіоні теж зруйновані.

Підтопленими і надалі залишаються 180 населених пунктів, повідомили в ДСНС. Найбільше з них – в Івано-Франківській області – 132. Далі йдуть Чернівецька (28), Львівська (13), Тернопільська (7) області.

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Підтоплено

3 871 будинок

2 об’єкти соціальної та побутової сфери

2 720 підвалів

6 400 присадибних ділянок

Зруйновано

202,3 кілометра автодоріг

94 мости

Пошкоджено

620 кілометрів автодоріг

259 мостів

650 метрів дамб

Залишається знеструмленими 8 населених пунктів у Івано-Франківській області.

Внаслідок негоди загинуло три особи в Івано-Франківській області.