Негода на Західній Україні: яка ситуація станом на ранок 27 червня
Рятувальники досі борються з наслідками повеней, які відбулися на Західній Україні. Деякі міста та села досі є підтопленими та без електро- і газопостачання. Дороги в регіоні теж зруйновані.
Підтопленими і надалі залишаються 180 населених пунктів, повідомили в ДСНС. Найбільше з них – в Івано-Франківській області – 132. Далі йдуть Чернівецька (28), Львівська (13), Тернопільська (7) області.
Читайте також Яких збитків завдала повінь на заході України: названо суми та руйнування
Підтоплено
- 3 871 будинок
- 2 об’єкти соціальної та побутової сфери
- 2 720 підвалів
- 6 400 присадибних ділянок
Зруйновано
- 202,3 кілометра автодоріг
- 94 мости
Пошкоджено
- 620 кілометрів автодоріг
- 259 мостів
- 650 метрів дамб
Залишається знеструмленими 8 населених пунктів у Івано-Франківській області.
Внаслідок негоди загинуло три особи в Івано-Франківській області.