Непогода на Западной Украине: какова ситуация по состоянию на утро 27 июня
Спасатели до сих пор борются с последствиями наводнений, которые произошли на Западной Украине. Некоторые города и села до сих пор подтоплены и без электро- и газоснабжения. Дороги в регионе тоже разрушены.
Подтопленными остаются 180 населенных пунктов, сообщили в ГСЧС. Больше всего из них – в Ивано-Франковской области – 132. Далее следуют Черновицкая (28), Львовская (13), Тернопольская (7) области.
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Подтоплены
- 3 871 дом
- 2 объекта социальной и бытовой сферы
- 2 720 подвалов
- 6 400 приусадебных участков
Разрушены
- 202,3 километра автодорог
- 94 моста
Повреждены
- 620 километров автодорог
- 259 мостов
- 650 метров дамб
Остаются обесточенными 8 населенных пунктов в Ивано-Франковской области.
Вследствие непогоды погибли три человека в Ивано-Франковской области.