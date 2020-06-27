Спасатели до сих пор борются с последствиями наводнений, которые произошли на Западной Украине. Некоторые города и села до сих пор подтоплены и без электро- и газоснабжения. Дороги в регионе тоже разрушены.

Подтопленными остаются 180 населенных пунктов, сообщили в ГСЧС. Больше всего из них – в Ивано-Франковской области – 132. Далее следуют Черновицкая (28), Львовская (13), Тернопольская (7) области.

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Подтоплены

3 871 дом

2 объекта социальной и бытовой сферы

2 720 подвалов

6 400 приусадебных участков

Разрушены

202,3 километра автодорог

94 моста

Повреждены

620 километров автодорог

259 мостов

650 метров дамб

Остаются обесточенными 8 населенных пунктов в Ивано-Франковской области.

Вследствие непогоды погибли три человека в Ивано-Франковской области.