Наводнение на Западе Украины нанесло значительный ущерб трем областям. Сумма уже перевалила за один миллиард гривен.

Больше всего стихия наделала только в Черновицкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областях, пишет 24 канал.

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Важно! Кабмин согласовал выделение на ликвидацию последствий наводнения из резервного фонда 672 миллионов гривен. Материальную помощь получат Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатская, Львовская и Тернопольская области. Больше всего получит Ивано-Франковск область – 480 миллионов гривен. Черновицкая и Закарпатская – по 30 миллионов гривен. По 10 миллионов гривен предусмотрено для Львовской и Тернопольской областей.

Черновицкая область

1 миллиард и 50 миллионов гривен. Именно в такую ​​сумму оценили убытки от стихии в Черновицкой ОГА. При этом подсчеты еще продолжаются. Об этом заявил заместитель председателя Черновицкой ОГА Алексей Бойко, возглавляющий штаб по ликвидации последствий непогоды, в комментарии "Укринформу".

Сюда учли поврежденные и разрушенные мосты, дамбы, дороги местного и государственного значения, а также предварительные данные убытков для местного населения.

Стоит отметить, что только в самих Черновцах убытки оценили в 7,5 миллиона гривен. Но и здесь работа по подсчету убытков продолжается. По предварительным оценкам, нанесенный ущерб значительно превышают возможности резервного фонда городского бюджета.

Черновицкая область получит около 100 миллионов гривен на борьбу с последствиями стихии. В частности, из резервного фонда поступит 30 миллионов гривен для предоставления помощи населению. Также 58 миллионов выделено Бассейновому управлению водных ресурсов рек Прут и Сирет, также средства на ликвидацию последствий стихии получат Черновицкое областное управление лесного и охотничьего хозяйства,ГСЧС, Нацгвардия и Нацполиция области.

Закарпатская область

В Закарпатской области сумму ущерба оценили в 176,3 миллиона гривен, говорится на сайте местной Облгосадминистрации. Здесь из-за сильных осадков негативные последствия стихии ликвидируют 19 населенных пунктов в 9 районах области, из которых больше всего пострадали Межгорский, Раховский, Тячевский и Хустский районы.

Затоплены или подтоплены 535 домохозяйств и 90 гектаров пастбищ.

Повреждені 30 автодорог коммунальной собственности, 4 участка автодорог государственной собственности;

Повреждены два подвесных моста, 8 мостов и мостовых переходов, 3 деревянных моста.

Разрушены 6 подвесных мостов, 15 мостовых переходов.

В водном хозяйстве области разрушено 26 объектов.

Ивано-Франковская область

Здесь из-за непогоды произошло подтопление 263 населенных пунктов в 16 районах, сообщили в Ивано-Франковской ОГА. Среди них Ивано-Франковск и Яремче. Два человека погибли, еще один считается пропавшим без вести.

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Во время непогоды было затоплено 13109 жилых домов, 16 фельдшерско-акушерских пунктов, 7840,9 гектара сельскохозяйственных угодий. 339 километров автодорог было разрушено, еще 604 километра автодорог повреждені.

Из резервного фонда Ивано-Франковская область получит 480 миллионов гривен. Суммы ущерба пока что не указаны.