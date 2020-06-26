Негода на заході України завдала значних збитків трьом областям. Їх сума вже перевалила за один мільярд гривень.

Найбільше негода наробила лише у Чернівецькій, Івано-Франківській та Закарпатській областях, пише 24 канал.

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Важливо! Кабмін погодив виділення на ліквідацію наслідків негоди із резервного фонду 672 мільйони гривень. Матеріальну допомогу отримають Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська, Львівська та Тернопільська області. Найбільше отримає Івано-Франківськ область – 480 мільйонів гривень. Чернівецька та Закарпатська – по 30 мільйонів гривень. По 10 мільйонів гривень передбачено для Львівської та Тернопільської областей.

Чернівецька область

1 мільярд та 50 мільйонів гривень. Саме в таку суму оцінили збитки негоди в Чернівецькій ОДА. При цьому підрахунки ще тривають. Про це заявив заступник голови Чернівецької ОДА Олексій Бойко, який очолює штаб із ліквідації наслідків негоди, в коментарі Укрінформу.

Сюди врахували пошкоджені і зруйновані мости, дамби, дороги місцевого і державного значення, також попередні дані збитків для місцевого населення.

Варто відзначити, що лише в самих Чернівцях збитки оцінили в 7,5 мільйона гривень. Але й тут робота з підрахунку збитків продовжується. За попередніми оцінками, завдані збитки значно перевищують можливості резервного фонду міського бюджету.

Чернівецька область отримає близько 100 мільйонів гривень на боротьбу з наслідками стихії. Зокрема, з резервного фонду надійде 30 мільйонів гривень для надання допомоги населенню. Також 58 мільйонів виділено Басейновому управлінню водних ресурсів річок Прут та Сірет, також кошти на ліквідацію наслідків стихії отримають Чернівецьке обласне управління лісового та мисливського господарства, ДСНС, Нацгвардія та Нацполіція області.

Закарпатська область

У Закарпатській області суму збитків оцінили у 176,3 мільйона гривень, йдеться на сайті місцевої Облдержадміністрації. Тут через сильні опади негативних наслідків стихії зазнало 19 населених пунктів у 9 районах області, з яких найбільше постраждали Міжгірський, Рахівський, Тячівський та Хустський райони.

Затоплено чи підтоплено 535 дворогосподарств та 90 гектарів пасовищ.

Пошкоджено 30 автодоріг комунальної власності, 4 ділянки автодоріг державної власності;

Пошкоджено два підвісні мости, 8 мостів та мостових переходів, 3 дерев'яні мости.

Зруйновано: 6 підвісних мостів, 15 мостових переходів.

У водному господарстві області зруйновано 26 об’єктів.

Івано-Франківська область

Тут через негоду відбулось підтоплення 263 населених пунктів у 16 районах, повідомили в Івано-Франківській ОДА. Серед них Івано-Франківськ та Яремче. Двоє людей загинуло, ще одна особа вважається зниклою безвісти.

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Під час негоди було затоплено 13109 житлових будинків, 16 фельдшерсько-акушерських пунктів, 7840,9 гектара сільськогосподарських угідь. 339 кілометрів автодоріг було зруйновано, ще 604 кілометри автодоріг пошкоджено.

З резервного фонду Івано-Франківська область отримає 480 мільйонів гривень. Про суми збитків поки нічого не вказано.