Кто будет отвечать за подделку сертификатов
Сначала от работы будут отстранять руководителей медучреждений. Об этом на заседании правительства заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
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В случае выявления нарушения Минздрав будет направлять ходатайство к владельцам учреждений здравоохранения, где работают эти врачи.
Будем просить отстранить с работы руководителя заведения на время проведения следствия. Это будет продолжаться до установления причастности самих руководителей к преступлениям, которые совершают их подчиненные,
– пояснил Ляшко.
В случае повторного нарушения Минздрав будет инициировать:
- аннулирование лицензии с медучреждением;
- отмену контакта с Национальной службой здоровья.
Последние случаи мошенничества с COVID-сертификатами
- Житель Волынской области заплатит 8 500 гривен штрафа. Все потому, что он подделал сертификат вакцинации, чтобы не проходить самоизоляцию после возвращения из Польши. Свою вину в суде мужчина полностью признал.
- Другой жительнице Волыни суд назначил штраф в размере 5 100 гривен. Женщина также решила купить фейковый сертификат вакцинации, чтобы не проходить самоизоляцию. За подделку она заплатила тысячу гривен, а сам "документ" приобрела через интернет.
- Заметим, ни в первом, ни во втором случае не удалось выяснить, кто продал фейковые сертификаты.