Кто будет отвечать за подделку сертификатов

Сначала от работы будут отстранять руководителей медучреждений. Об этом на заседании правительства заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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В случае выявления нарушения Минздрав будет направлять ходатайство к владельцам учреждений здравоохранения, где работают эти врачи.

Будем просить отстранить с работы руководителя заведения на время проведения следствия. Это будет продолжаться до установления причастности самих руководителей к преступлениям, которые совершают их подчиненные,

– пояснил Ляшко.

В случае повторного нарушения Минздрав будет инициировать:

аннулирование лицензии с медучреждением;

отмену контакта с Национальной службой здоровья.

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