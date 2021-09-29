Хто відповідатиме за підробку сертифікатів

Спершу від роботи відсторонюватимуть керівників медзакладів. Про це на засіданні уряду заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

До теми В Україні хочуть дозволити вакцинувати всіх дітей від 12 років: яким препаратом

У разі виявлення порушення, МОЗ направлятиме подання до власників закладів охорони здоров'я, де працюють ці лікарі .

Прохатимемо відсторонити з роботи керівника закладу на час проведення слідства. Це триватиме до встановлення причетності самих керівників до злочинів, які вчиняють їхні підлеглі,
– пояснив Ляшко.

У разі повторного порушення МОЗ ініціюватиме:

  • анулювання ліцензії з медзакладом;
  • скасування контакту з національною службою здоров'я.

Останні випадки шахрайства з COVID-сертифікатами

  • Мешканець Волинської області заплатить 8 500 гривень штрафу. Все тому, що він підробив сертифікат вакцинації, аби не проходити самоізоляцію після повернення з Польщі. Свою вину у суді чоловік повністю визнав.
  • Іншій мешканці Волині суд призначив штраф у розмірі 5 100 гривень. Жінка також вирішила купити фейковий сертифікат вакцинації, аби не проходити самоізоляцію. За підробку вона заплатила тисячу гривень, а сам "документ" придбала через інтернет.
  • Зауважимо, ні в першому, ні в другому випадку не вдалося з'ясувати, хто продав фейкові сертифікати.