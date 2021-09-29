Хто відповідатиме за підробку сертифікатів
Спершу від роботи відсторонюватимуть керівників медзакладів. Про це на засіданні уряду заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
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У разі виявлення порушення, МОЗ направлятиме подання до власників закладів охорони здоров'я, де працюють ці лікарі .
Прохатимемо відсторонити з роботи керівника закладу на час проведення слідства. Це триватиме до встановлення причетності самих керівників до злочинів, які вчиняють їхні підлеглі,
– пояснив Ляшко.
У разі повторного порушення МОЗ ініціюватиме:
- анулювання ліцензії з медзакладом;
- скасування контакту з національною службою здоров'я.
Останні випадки шахрайства з COVID-сертифікатами
- Мешканець Волинської області заплатить 8 500 гривень штрафу. Все тому, що він підробив сертифікат вакцинації, аби не проходити самоізоляцію після повернення з Польщі. Свою вину у суді чоловік повністю визнав.
- Іншій мешканці Волині суд призначив штраф у розмірі 5 100 гривень. Жінка також вирішила купити фейковий сертифікат вакцинації, аби не проходити самоізоляцію. За підробку вона заплатила тисячу гривень, а сам "документ" придбала через інтернет.
- Зауважимо, ні в першому, ні в другому випадку не вдалося з'ясувати, хто продав фейкові сертифікати.