Хто відповідатиме за підробку сертифікатів

Спершу від роботи відсторонюватимуть керівників медзакладів. Про це на засіданні уряду заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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У разі виявлення порушення, МОЗ направлятиме подання до власників закладів охорони здоров'я, де працюють ці лікарі .

Прохатимемо відсторонити з роботи керівника закладу на час проведення слідства. Це триватиме до встановлення причетності самих керівників до злочинів, які вчиняють їхні підлеглі,

– пояснив Ляшко.

У разі повторного порушення МОЗ ініціюватиме:

анулювання ліцензії з медзакладом;

скасування контакту з національною службою здоров'я.

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