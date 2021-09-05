Говорится о подготовке зданий, объектов водоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства. Об этом заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

К теме Старт отопительного сезона находится под угрозой, – "Нафтогаз"

По словам чиновника, динамика соответствует рекомендуемым показателям и графикам подготовки. Надеются, что старт отопительного сезона будет своевременным.

Повышать тарифы не хотят

Чернышев отметил, что тарифы для населения повышать не должны.

Со своей стороны, государство готово поддерживать органы местного самоуправления и предприятия ТКЭ. В частности, продолжается работа над Законом 1639 по компенсации разницы в тарифах,

– сказал министр.

Правда, полномочия по установлению тарифов на тепло в новом отопительном сезоне должны органы местного самоуправления.

Когда начнется отопительный сезон: что известно