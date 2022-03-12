О том, что такая выплата доступна в Днепровском районе, сообщили 12 марта. Соответствующее распоряжение было принято на заседании Правительства.
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Кому окажут помощь
В Министерстве экономики отметили, что Кабмин уже запустил программу єПідтримка для людей, которые потеряли работу и находятся на территориях с наиболее активными боевыми действиями. Получить единовременную выплату могут наемные работники, за которых уплатили единый социальный взнос, а также ФЛП всех групп.
Речь идет о людях в таких регионах:
- Волынская область;
- Днепропетровская область;
- Донецкая область;
- Житомирская область;
- Запорожская область;
- Киевская область;
- Киев;
- Луганская область;
- Николаевская область;
- Одесская область;
- Сумская область;
- Харьковская область;
- Херсонская область;
- Черниговская область.
Как получить помощь
Запрос на помощь можно подать в системе Дия. ФЛП и наемные работники должны для этого оформить карту для выплат по программе єПідтримка. В настоящее время услугу предоставляют банки Monobank, Альфа-банк, ПриватБанк, А-Банк, Ощадбанк, Укргазбанк, Raiffeisen BANK, Восток банк, IdeaBank, izibank, ПУМБ
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