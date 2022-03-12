О том, что такая выплата доступна в Днепровском районе, сообщили 12 марта. Соответствующее распоряжение было принято на заседании Правительства.

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Кому окажут помощь

В Министерстве экономики отметили, что Кабмин уже запустил программу єПідтримка для людей, которые потеряли работу и находятся на территориях с наиболее активными боевыми действиями. Получить единовременную выплату могут наемные работники, за которых уплатили единый социальный взнос, а также ФЛП всех групп.

Речь идет о людях в таких регионах:

Волынская область;

Днепропетровская область;

Донецкая область;

Житомирская область;

Запорожская область;

Киевская область;

Киев;

Луганская область;

Николаевская область;

Одесская область;

Сумская область;

Харьковская область;

Херсонская область;

Черниговская область.

Как получить помощь

Запрос на помощь можно подать в системе Дия. ФЛП и наемные работники должны для этого оформить карту для выплат по программе єПідтримка. В настоящее время услугу предоставляют банки Monobank, Альфа-банк, ПриватБанк, А-Банк, Ощадбанк, Укргазбанк, Raiffeisen BANK, Восток банк, IdeaBank, izibank, ПУМБ

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