Про те, що така виплата доступна на Дніпровщині, повідомили 12 березня. Відповідне розпорядження ухвалили на засіданні Уряду.

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Кому нададуть допомогу

У Міністерстві економіки зазначили, що Кабмін вже дію програми єПідтримка для людей, які втратили роботу та перебувають на територіях з найактивнішими бойовими діями. Одержати одноразову виплату можуть наймані працівники, за яких сплатили єдиний соціальний внесок, а також ФОПи усіх груп.

Мовиться про людей у таких регіонах:

Волинська область;

Дніпропетровська область;

Донецька область;

Житомирська область;

Запорізька область;

Київська область;

Київ;

Луганська область;

Миколаївська область;

Одеська область;

Сумська область;

Харківська область;

Херсонська область;

Чернігівська область.

Як отримати допомогу

Подати запит на допомогу можна у Дії. ФОПи та наймані працівники повинні для цього оформити картку для виплат за програмою єПідтримка. Наразі послугу надають банки Monobank, Альфа-банк, ПриватБанк, А-Банк, Ощадбанк, Укргазбанк, Raiffeisen BANK, Восток банк, IdeaBank, izibank, ПУМБ

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