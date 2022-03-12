Про те, що така виплата доступна на Дніпровщині, повідомили 12 березня. Відповідне розпорядження ухвалили на засіданні Уряду.
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Кому нададуть допомогу
У Міністерстві економіки зазначили, що Кабмін вже дію програми єПідтримка для людей, які втратили роботу та перебувають на територіях з найактивнішими бойовими діями. Одержати одноразову виплату можуть наймані працівники, за яких сплатили єдиний соціальний внесок, а також ФОПи усіх груп.
Мовиться про людей у таких регіонах:
- Волинська область;
- Дніпропетровська область;
- Донецька область;
- Житомирська область;
- Запорізька область;
- Київська область;
- Київ;
- Луганська область;
- Миколаївська область;
- Одеська область;
- Сумська область;
- Харківська область;
- Херсонська область;
- Чернігівська область.
Як отримати допомогу
Подати запит на допомогу можна у Дії. ФОПи та наймані працівники повинні для цього оформити картку для виплат за програмою єПідтримка. Наразі послугу надають банки Monobank, Альфа-банк, ПриватБанк, А-Банк, Ощадбанк, Укргазбанк, Raiffeisen BANK, Восток банк, IdeaBank, izibank, ПУМБ
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