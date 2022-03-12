Про те, що така виплата доступна на Дніпровщині, повідомили 12 березня. Відповідне розпорядження ухвалили на засіданні Уряду.

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Кому нададуть допомогу

У Міністерстві економіки зазначили, що Кабмін вже дію програми єПідтримка для людей, які втратили роботу та перебувають на територіях з найактивнішими бойовими діями. Одержати одноразову виплату можуть наймані працівники, за яких сплатили єдиний соціальний внесок, а також ФОПи усіх груп.

Мовиться про людей у таких регіонах:

  • Волинська область;
  • Дніпропетровська область;
  • Донецька область;
  • Житомирська область;
  • Запорізька область;
  • Київська область;
  • Київ;
  • Луганська область;
  • Миколаївська область;
  • Одеська область;
  • Сумська область;
  • Харківська область;
  • Херсонська область;
  • Чернігівська область.

Як отримати допомогу

Подати запит на допомогу можна у Дії. ФОПи та наймані працівники повинні для цього оформити картку для виплат за програмою єПідтримка. Наразі послугу надають банки Monobank, Альфа-банк, ПриватБанк, А-Банк, Ощадбанк, Укргазбанк, Raiffeisen BANK, Восток банк, IdeaBank, izibank, ПУМБ

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