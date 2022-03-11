Про це заявила очільниця Міністерства соціальної політики Марина Лазебна. 11 березня 2022 року. Міністерство забезпечує виплату всіх призначених людям субсидій, пільг та грошових соціальних допомог, передає 24 канал.

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Виплата відбувається отримувачам, навіть з тих територій, де через активні бойові дії органи соціального захисту населення не мали змоги працювати. Уряд ухвалив спеціальний механізм для того, щоб забезпечити виплати цим людям.

Станом на 11 березня спеціальний механізм виплати грошових допомог, пільг та субсидій застосують у окремих містах і районах 7 областей:

Донецька область: Волноваський, Маріупольський райони та місто Маріуполь;

Запорізька область: Василівський, Пологівський та Бердянський райони;

Луганська область: всі міста і райони;

Сумська область: Охтирський район в межах колишнього Тростянецького району;

Харківська область: Ізюмський, Куп'янський райони, міста Харків Куп'янськ, Ізюм;

Чернігівська область: частина Новгород-Сіверського району;

Деснянський район міста Чернігів.

Людям з цих міст та районів нарахування грошових допомог, пільг та житлових субсидій замість органів соціального захисту населення проведе інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики на основі інформації, що є у реєстрах.

Цей процес може тривати протягом 3 – 4 днів. Після цього Міністерство соціальної політики спрямує необхідне фінансування до "Ощадбанку", який забезпечить перерахування коштів людям.

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Як виплачуватиме гроші "Ощадбанк"

Тим, хто отримував виплати на банківські рахунки

Громадянам, які одержували виплату на рахунки у банках, "Ощадбанк" перерахує кошти на ті самі рахунки.

Якщо ви отримуєте субсидію, пільги або грошові допомоги на картку, вам не треба нікуди звертатись, і нічого додаткового робити. Ви отримаєте все на ту саму картку, яка у вас є,

– наголосили в Мінсоцполітики.

Тим, хто отримував виплати через "Укрпошту"

Громадянам, які отримували виплати через "Укрпошту", "Ощадбанк" здійснить грошовий переказ через міжнародну платіжну систему MY TRANSFER.

Довідка. Для того, щоб отримати грошовий переказ, достатньо звернутися з паспортом та довідкою про індивідуальний податковий номер до будь-якого відділення "Ощадбанку" на території України.

Крім того, як зазначили у міністерстві, в окремих випадках необхідний час, щоб дістатись до відділення "Ощадбанку". Тож у владі передбачили, що звернутись за переказом можна протягом 60 календарних днів з дати його зарахування.

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