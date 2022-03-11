Загалом по Україні нарахування та виплата грошових допомог, пільг та субсидій здійснюється органами соцзахисту райрад та міськрад. В Україні розробили алгоритм отримання допомоги під час бойових дій.

До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій початку 3 тижня війни

Варіанти отримання пільг та субсидій:

Мінсоцполітики централізовано спрямує кошти до "Ощадбанку", який перерахує кошти безпосередньо отримувачам.

Якщо ви отримували виплати через банки, "Ощадбанк" перерахує кошти на ваш банківський рахунок.

Якщо ви отримували виплати через Укрпошту, ви отримаєте грошовий переказ через міжнародну платіжну систему MY TRANSFER.

Зазначимо, задля того, аби отримати гроші через MY TRANSFER, необхідно мати при собі паспорт та ідентифікаційний код. Кошти будуть доступні протягом 60 днів.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.

Дивіться звернення прем'єра України Дениса Шмигаля: