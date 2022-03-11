В целом по Украине начисление и выплата денежных пособий, льгот и субсидий осуществляется органами соцзащиты райсоветов и горсоветов. В Украине разработали алгоритм получения помощи во время боевых действий.

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Варианты получения льгот и субсидий:

Минсоцполитики централизованно направит средства в "Ощадбанк", который перечислит средства непосредственно получателям.

Если вы получали выплаты через банки, "Ощадбанк" перечислит средства на ваш банковский счет.

Если вы получали выплаты через Укрпочту, вы получите денежный перевод через международную платежную систему MY TRANSFER.

Отметим, для того, чтобы получить деньги через MY TRANSFER, необходимо иметь при себе паспорт и идентификационный код. Средства будут доступны в течение 60 дней.

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