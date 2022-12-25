Минобороны Германии прогнозирует, что Россия может совершить повторное нападение уже в апреле 2023 года. Там отмечают, что оно, возможно, будет неизбежным.

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Путин рассматривает два сценария

СМИ передают, что прогноз немецкого Минобороны предусматривает наступление России на подконтрольную Украине часть Донбасса. Кремль рассчитывает на поддержку Беларуси.

Согласно первому сценарию германского правительства, белорусские войска будут использованы как угроза и отвлекающий фактор во время реального наступления России. В материале говорится, что если белорусские военные появятся на совместной с Украиной границе, то "украинским защитникам придется разделиться, чтобы отразить возможное вторжение с севера".

В то же время, немецкие аналитики считают, что Лукашенко не вступит непосредственно в войну. Самопровозглашенный президент Беларуси может как можно больше развернуть армию для угрожающих жестов. Ведь целью Москвы при первом сценарии будет полное взятие под свой контроль Донбасса.

Что предполагает второй сценарий Путина

Также рассматривают еще один сценарий, согласно которому белорусская армия может оказаться решающей силой в войне, однако возможность этого считается маловероятной. Минобороны Германии предполагает, что в этом случае Путин хотел бы завоевать всю Украину в войне на два фронта.

Там отмечают, что Запад дает ясно понять о необходимости поддержки Украины. Кроме системы Patriot, государству планируют предоставить и танки.

Зачем Путину запад Украины

Немецкие аналитики тоже предполагают, что Путин преследует цель нанести удар по западу Украины.

В материале Kreiszeitung говорится, что "если армии Путина удастся продвинуться на запад Украины, войска могут отрезать западные поставки и заставить украинское правительство капитулировать".

"Однако эта стратегия потребует всеобщей мобилизации в России, поскольку российская армия уже значительно ослаблена войной в Украине и потребует больше солдат", – отмечает Kreiszeitung.