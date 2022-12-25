Міноборони Німеччини прогнозує, що Росія може здійснити повторний напад вже у квітні 2023 року. Там зазначають, що він, можливо, буде неминучим.

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Путін розглядає два сценарії

ЗМІ передають, що прогноз німецького Міноборони передбачає наступ Росії на підконтрольну Україні частину Донбасу. Кремль розраховує на підтримку Білорусі.

Згідно з першим сценарієм німецького Уряду, білоруські війська будуть використані як загроза та відволікальний чинник під час реального наступу Росії. У матеріалі йдеться, що якщо білоруські військові з'являться на спільному з Україною кордоні, то "українським захисникам доведеться розділитися, щоб відбити можливе вторгнення з півночі".

Водночас німецька аналітики вважають, що Лукашенко не вступить безпосередньо у війну. Самопроголошений президент Білорусі може щонайбільше розгорнути армію для погрозливих жестів. Адже метою Москви за першого сценарію буде повне взяття під свій контроль Донбасу.

Що передбачає другий сценарій Путіна

Також розглядають ще один сценарій, згідно з яким, білоруська армія може виявитися вирішальною силою у війні, проте можливість цього вважається малоймовірною. Міноборони Німеччини припускає, що в цьому разі Путін хотів би завоювати всю Україну у війні на два фронти.

Там зазначають, що Захід дає чітко зрозуміти про необхідність підтримки України. Тож, окрім системи Patriot, державі планують надати і танки.

Навіщо Путіну захід України

Німецькі аналітики теж припускають, що Путін має на меті завдати удару по заходу України.

У матеріалі Kreiszeitung йдеться про те, що "якщо армії Путіна вдасться просунутися на захід України, війська можуть відрізати західні постачання і змусити український уряд капітулювати".

"Проте ця стратегія вимагатиме загальної мобілізації в Росії, оскільки російська армія вже значно ослаблена війною в Україні і потребуватиме більше солдатів", – зазначає Kreiszeitung.