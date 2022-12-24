Там наразі проходять військові навчання. Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, повідомляє 24 канал.

До теми Дорогих гостей чекають, – Арестович прокоментував можливий напад з Білорусі

Що відбувається у Білорусі

За словами Демченка, наразі ситуація на кордоні з Білоруссю лишається контрольованою.

Ми не відмічаємо якогось переміщення техніки або військовослужбовців по той бік кордону. Звісно, що Білорусь посилила свій кордон з нашою країною і там про це говорили, пояснюючи нібито "загрозою" з нашого боку,

– зазначив речник ДПСУ.

Він додав, що ті підрозділи, які кинули в Білорусі на посилення кордону, так там і залишаються. Ні їхня кількість, ні характер дій не змінюються.

"Але увага України більше прикута до дій вглиб території Білорусі. Там відбуваються спільні навчання підрозділів Білорусі та Росії. Нещодавно ж Республіка Білорусь здійснювала раптову перевірку боєготовності своїх підрозділів. Ну і власне так зване їхнє розгортання військ Союзної держави", – розповів Демченко.

Останнім часом Білорусь і Росія нагнітають ситуацію. За словами речника ДПСУ, так вони намагаються продемонструвати, що до чогось готуються. Це окупантам потрібно для того, щоб стримувати певну кількість українських сил на цьому напрямку, аби їх не перемістили на більш важливі, де ведуться бої.

"Україна, звісно, ніколи не виключала того, що з Білорусі знову можуть піти війська, чи то Росії, ну і самі росіяни тиснуть на Білорусь, для того, щоб вона залучилася до відкритої війни проти України", – пояснив Демченко.

Він наголосив, що Білорусь по суті вже є учасницею цієї війни, адже саме вона надає росіянам свою територію та повітряний простір для агресії проти України.

"Наша головна задача – бути готовими. Ми розуміємо всі загрози. На цей момент ударного угрупування, яке було б готове здійснити вторгнення, немає", – підсумував речник ДПСУ.

Загроза наступу з Білорусі: останні новини