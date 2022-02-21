Соответствующее задание Министерству здравоохранения дал премьер-министр Денис Шмыгаль на селекторном совещании.
Внимание Новый спад на выходных: за сутки обнаружили более 13 500 больных COVID-19
В Украине улучшилась ситуация с COVID-19
В Минздраве отчитались, что впервые за последние четыре недели количество новых случаев коронавируса составило менее 200 тысяч за неделю. В организации также сообщили об уменьшении количества госпитализаций.
Минздрав пересмотрит карантинные ограничения
Шмыгаль дал задание Минздраву проанализировать карантинные ограничения с учетом эпидемической ситуации и рекомендаций стран Европейского Союза.
И, при необходимости, внести изменения в требования, которые будут действовать после 31 марта в "оранжевых" и "зеленых" зонах с учетом весенне-летнего периода.
Денис Шмыгаль – премьер-министр
“Ряд европейских стран уже ослабляют карантинные меры для туристических поездок. В марте, по прогнозам, мы выйдем на стабилизацию эпидемической ситуации. Поэтому должны сейчас наработать новые решения на весенне-летний период”.
Актуальная статистика распространения COVID-19 в Украине
- За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 13 562 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни, из них 1 254 больных – дети.
- За все время пандемии в стране зарегистрировали 4 734 333 случая заболевания COVID-19. Из них 104 645 летальные.
- В настоящее время в желтой зоне эпидемической опасности находятся четыре региона, в красной – 5 областей.
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