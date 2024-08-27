Об этом заявил внешнеполитический представитель Европейской комиссии Петер Стано. Он отметил, что такое решение грузинских политиков "уничтожит то, что осталось от демократии в стране".

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В ЕС готовы реагировать на действия грузинских властей

Петер Стано сказал, что Брюссель обеспокоен предложением запрета всех оппозиционных партий, которую выдвинула правящая партия "Грузинская мечта". Речь идет в том числе и о партии "Единое национальное движение", основателем которой является Михеил Саакашвили.

Оппозиционные партии, активное гражданское общество и независимые СМИ имеют важное значение для обеспечения подотчетности правительств и соблюдения демократических ценностей,

– сказал Стано.

Он также отметил, что плюрализм является "центральной опорой процесса вступления в ЕС".

По словам Петера Стано, текущий курс действий ставит под угрозу путь Грузии в ЕС, де-факто приводя к остановке процесса вступления.

Европейская комиссия внимательно следит за риторикой и развитием событий в Грузии и готова реагировать соответствующим образом. Все варианты рассматриваются, и мы будем действовать соответственно, если эти заявления будут воплощены,

– подчеркнул внешнеполитический представитель Еврокомиссии.

В то же время Стано добавил, что двери для членства Грузии в Евросоюзе остаются открытыми, если страна "решит присоединиться к ценностям и нормам ЕС и переломить негативные тенденции последних месяцев".