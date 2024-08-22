Политолог Игорь Рейтерович рассказал 24 Каналу, что предложения грузинских властей очень напоминают пророссийские нарративы, которые приспешники Кремля пытались продвинуть в Украине. Такой сценарий имеет целью внедрять антигосударственные ценности, чтобы страна-агрессор получила большую власть.

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План России в Грузии

Игорь Рейтерович отметил, что в Грузии, к сожалению, заметно начало реализации этого сценария.

Я не вижу сейчас какой-то серьезной альтернативы той политической партии, которая есть в Грузии. Оппозиция, конечно, пытается, но ей пока не удается мобилизоваться и победить,

– сказал политолог.

Он предположил, что на предстоящих выборах в Грузии пророссийская власть может сфальсифицировать результаты голосования, чтобы получить конституционное большинство и свободно вносить изменения в законы государства.

Обратите внимание! В прошлом, лидер пророссийской организации "Украинский выбор" Виктор Медведчук предлагал предоставить непризнанным республикам на востоке Украины всестороннюю автономию. Он обнародовал предложение по Донбассу, которое предусматривало самоуправление на условиях подобных тем, что ранее были предоставлены временно оккупированному Крыму. Медведчук утверждал, что автоносия захваченных Россией территорий якобы не повлияет на суверенитет Украины, однако его предложения были созвучны со взглядами Кремля.

По мнению Рейтеровича, грузинской власти, которая способствует российскому плану, удастся внедрить изменения в конституцию, ведь этого хочет путинский режим.

Правящая партия, к сожалению, делает вещи, которые очень ограничивают независимость Грузии и превращают ее в слабую страну, которая когда-то имела большие перспективы,

– высказался он.