Політолог Ігор Рейтерович розповів 24 Каналу, що пропозиції грузинської влади дуже нагадують проросійські наративи, які посіпаки Кремля намагались просунути в Україні. Такий сценарій має на меті впроваджувати антидержавні цінності, щоб країна-агресорка здобула більшу владу.

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План Росії у Грузії

Ігор Рейтерович зазначив, що у Грузії, на жаль, помітно початок реалізації цього сценарію.

Я не бачу зараз якоїсь серйозної альтернативи тій політичній партії, яка є у Грузії. Опозиція, звичайно, намагається, але їй поки не вдається мобілізуватися та перемогти,

– сказав політолог.

Він припустив, що на майбутніх виборах у Грузії проросійська влада може сфальсифікувати результати голосування, щоб отримати конституційну більшість та вільно вносити зміни до законів держави.

Зверніть увагу! У минулому, лідер проросійської організації "Український вибір" Віктор Медведчук пропонував надати невизнаним республікам на сході України всебічну автономію. Він оприлюднив пропозицію щодо Донбасу, яка передбачала самоврядування на умовах подібних до тих, що раніше були надані тимчасово окупованому Криму. Медведчук стверджував, що автоносія захоплених Росією територій начебто не вплине на суверенітет України, однак його пропозиції були співзвучними з поглядами Кремля.

На думку Рейтеровича, грузинській владі, яка сприяє російським планом, вдасться впровадити зміни до конституції, адже цього прагне путінський режим.

Керівна партія, на жаль, робить речі, які дуже обмежують незалежність Грузії та перетворюють її на слабку країну, яка колись мала великі перспективи,

– висловився він.