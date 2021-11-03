Правительство во время заседания 3 ноября предложил внести изменения в Кодекс "Об административных правонарушениях" в части установления ответственности за нарушения в сфере пожарной безопасности.

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Пожарные могут штрафовать за сжигание травы

Кабмин предлагает предоставить пожарным полномочия самим составлять административные протоколы за сжигание сухой растительности.

Также правительство хочет ввести административную ответственность за использование любых устройств, подъем которых на высоту осуществляется с помощью открытого огня, кроме воздушных судов. Это касается территорий вблизи лесов, лугов, пастбищ, торфяников, участков со степной, водно-болотной и другой природной растительностью, а также возле объектов повышенной опасности, заповедников и в пределах населенных пунктов.

Размер штрафов намерены установить на уровне от 270 до 900 необлагаемых минимумов доходов граждан: 4 590 – 15 300 гривен. Для компаний штрафы будут больше: от 630 до 1 800 необлагаемых минимумов – от 10 710 до 30 600 гривен.

Закон об усилении защиты лесов и предотвращении пожаров: что известно

В марте 2021 года Владимир Зеленский подписал закон об усилении защиты лесов и предотвращения пожаров на землях лесного и водного фонда.

В документе говорится о запрете выжигания с нарушением установленного порядка сухой растительности в прибрежных полосах вдоль рек, морей, морских заливов и лиманов, вокруг водоемов и на островах, в среде размножения и на путях миграции животных. За нарушение предусмотрена административная ответственность.