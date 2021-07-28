Размер разовой выплаты составит от 677 до 4932 гривен. Соответствующий законопроект поддержали на заседании правительства.
Кстати Впервые в истории: средняя зарплата украинцев превысила 500 долларов
Кто сколько получит
- Женам и мужьям погибших жертв нацистских преследований хотят дать выплату размером 55% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. То есть они получат по 1063 гривен.
- Бывшие узники концлагерей должны получить 35% прожиточного минимума, то есть 677 гривен.
Выплаты предусмотрели для бывших малолетних узников концлагерей, которые получили инвалидность:
- первая группа инвалидности – 225% прожиточного минимума – 4 932 гривны;
- вторая группа инвалидности – 225% – 4 932 гривны;
- третья группа инвалидности – 195% – 3 771 гривну;
- первая группа инвалидности – 225% – 4 932 гривны;
- вторая группа инвалидности – 225% – 4 932 гривны;
- третья группа инвалидности – 195% – 3 771 гривну.
Бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей хотят дать по 85% прожиточного минимума – 1644 гривен. Такую же сумму предлагают участникам боевых действий.