Розмір разової виплати становитиме від 677 до 4932 гривні. Відповідний законопроєкт підтримали на засіданні уряду.

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Хто скільки отримає

Дружинам та чоловікам загиблих жертв нацистських переслідувань хочуть дати виплату, розміром 55% прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність. Тобто вони отримають по 1063 гривень.

Колишні в'язні концтаборів мають отримати 35% прожиткового мінімуму, тобто 677 гривень;

Виплати передбачили для колишніх малолітніх в'язнів концтаборів, які отримали інвалідність:

перша група інвалідності – 225% прожиткового мінімуму – 4932 гривні;

друга група інвалідності – 225% – 4932 гривні;

третя група інвалідності – 195% – 3771 гривні;

перша група інвалідності – 225% – 4932 гривні;

друга група інвалідності – 225% – 4932 гривні;

третя група інвалідності – 195% – 3771 гривні;

Колишнім неповнолітнім в'язням концтаборів хочуть дати по 85% прожиткового мінімуму – 1644 гривень. Таку ж суму пропонують для учасників бойових дій.