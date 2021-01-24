Правительство Израиля закроет международный аэропорт Бен-Гурион для всех рейсов. Таким образом хотят минимизировать риск распространения в стране мутировавшего вида коронавируса.

О закрытии международного аэропорта

Аэропорт закроют в ночь на вторник, 26 января. Об этом сообщает Times of Israel.

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Бен-Гурион не будет работать минимум до конца действия локдауна, то есть до 31 января. Он не будет принимать никаких рейсов, однако при необходимости могут сделать исключение.

Против такого решения правительства выступил лишь министр алии и интеграции Израиля Пнина Тамано-Шата. Он заявил, что глупо отменять рейсы для людей, которые хотят вернуться на свою историческую родину.

Международный аэропорт Бен-Гурион в Израиле: карта

Коронавирус в Израиле: главное

С начала пандемии коронавируса в Израиле обнаружили 594 тысячи случаев заражения. За это время выздоровели 513 тысяч человек, умерли – 4 341 человек.