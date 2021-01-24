Уряд Ізраїлю закриє міжнародний аеропорт Бен-Гуріон для усіх рейсів. У такий спосіб хочуть мінімізувати ризик поширення у країні мутованого різновиду коронавірусу.

Про закриття міжнародного аеропорту

Аеропорт закриють у ніч на вівторок, 26 січня. Про це повідомляє Times of Israel.

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Бен-Гуріон не працювати мінімум до кінця дії локдауну, тобто до 31 січня. Він буде приймати жодних рейсів, однак за необхідності можуть зробити виключення.

Проти такого рішення уряду виступив лише міністр алії та інтеграції Ізраїлю Пніна Тамано-Шата. Він заявив, що нерозумно скасовувати рейси для людей, які хочуть повернутися на свою історичну батьківщину.

Міжнародний аеропорт Бен-Гуріон в Ізраїлі: карта

Коронавірус в Ізраїлі: головне

Від початку пандемії коронавірусу в Ізраїлі виявили 594 тисячі випадків зараження. За цей час одужали 513 тисяч людей, померли – 4 341 особа.