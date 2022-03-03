Об этом заявил на брифинге премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает 24 канал.

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"По поручению Президента Украины, правительство начинает работать над созданием 4 фондов. Деньги из них пойдут на восстановление Украины", – отметил он.

Восстановление разрушенного

По его словам, первый фонд будет помогать восстановить имущество и инфраструктуру, которые разрушили оккупанты. То есть будут восстанавливать каждый дом, квартиру, школу, детский сад и больницу, каждый мост и дорогу.

Трансформация экономики

Как сообщил Шмыгаль, благодаря второму фонду будет происходить восстановление и трансформация экономики. Украина будет просить союзников и партнеров принять для нас "украинский план Маршала".

"Нам нужно не просто восстановить экономику, мы будем строить новую европейскую страну", – подчеркнул он.

Что такое план Маршалла Программа экономической помощи европейским государствам после второй мировой войны, которую предложил в 1947 году госсекретарь США Джордж К. Маршалл. Ее реализовывали в течение 4 лет. Тогда Штаты передали около 13 миллиардов долларов в виде технической и экономической помощи для поддержки восстановления экономики европейских стран, которые присоединились к Организации европейского экономического сотрудничества.

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Погашение долга

Кроме того, будет создан фонд обслуживания и погашения долга. То есть, несмотря на войну, Украина уже начала выполнять все свои обязательства.

"1 марта Минфин Украины осуществил купонную выплату в размере 292 миллиона долларов по еврооблигациям. Но мы считаем, что мир должен помогать и поддерживать Украину, понимая, какое бремя сегодня лежит на нас", – отметил премьер-министр.

Поддержка бизнеса

Также Шмыгаль анонсировал фонд поддержки пострадавшего бизнеса, ведь многие предприниматели и компании сейчас помогают нашим военным, врачам, обычным украинцам.

"Все объединились ради общей цели – изгнать врага с нашей земли. И мы понимаем, что наша задача – помочь бизнесу вернуться к нормальной работе, нормальной жизни, нормальному существованию", – подытожил министр.

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Шмыгаль анонсировал создание 4 фондов для поддержки Украины: смотрите видео

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