Об этом сообщил премьер-министр Украины во время брифинга 3 марта, сообщает 24 канал.

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Закройте небо над Украиной! Сейчас это вопрос безопасности всего мира! Не только Украины!

– подчеркнул Денис Шмыгаль.

Справка! Международное агентство по атомной энергии или МАГАТЭ является ведущим мировым международным правительственным форумом научно-технического сотрудничества в области мирного использования ядерной технологии.

Что этому предшествовало?

Российские боевики захватили АЭС в Чернобыле, что может иметь тяжелые экологические последствия не только для Украины, но и всего мира.

Макрофинансовая помощь

Также Денис Шмигаль сообщил, что мир продолжает помогать Украине финансово. В частности, сегодня был подписан Меморандум о получении макрофинансовой помощи Европейского Союза в сумме 1,2 миллиарда евро.

В ближайшее время будет подписано соглашение о создании мультидонорского валютного фонда, при участии, в частности, и займа Всемирного банка, в сумме 1,8 миллиарда долларов США,

– сообщил Денис Шмыгаль.

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