Про це повідомив прем'єр-міністр України під час брифінгу 3 березня, повідомляє 24 канал.

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Закрийте небо над Україною! Зараз це питання безпеки усього світу! Не лише України!,

– наголосив Денис Шмигаль.

Довідка! Міжнародна агенція з атомної енергії або МАГАТЕ є провідним світовим міжнародним урядовим форумом науково-технічної співпраці в області мирного використання ядерної технології.

Що цьому передувало?

Російські бойовики захопили АЕС у Чорнобилі, що може мати важкі екологічні наслідки не лише для України, а й всього світу.

Макрофінансова допомога

Також Денис Шмигаль повідомив, що світ продовжує допомагати Україні фінансово. Зокрема, сьогодні було підписано Меморандум щодо отримання макрофінансової допомоги Європейського Союзу в сумі 1,2 мільярда євро.

В найближчим часом буде підписано угоду про утворення мультидонорського валютного фонду, за участі, зокрема, і позики Світового банку, у сумі 1,8 мільярда доларів США,

– повідомив Денис Шмигаль.



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