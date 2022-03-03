Про це повідомив прем'єр-міністр України під час брифінгу 3 березня, повідомляє 24 канал.
Увага СБУ затримала зрадника, причетного до ракетного обстрілу телевежі у Києві
Закрийте небо над Україною! Зараз це питання безпеки усього світу! Не лише України!,
– наголосив Денис Шмигаль.
Що цьому передувало?
Російські бойовики захопили АЕС у Чорнобилі, що може мати важкі екологічні наслідки не лише для України, а й всього світу.
Макрофінансова допомога
Також Денис Шмигаль повідомив, що світ продовжує допомагати Україні фінансово. Зокрема, сьогодні було підписано Меморандум щодо отримання макрофінансової допомоги Європейського Союзу в сумі 1,2 мільярда євро.
В найближчим часом буде підписано угоду про утворення мультидонорського валютного фонду, за участі, зокрема, і позики Світового банку, у сумі 1,8 мільярда доларів США,
– повідомив Денис Шмигаль.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!