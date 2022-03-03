За даними слідства, чоловік сам просив загарбників, щоб ті атакували телевежу, аби припинити трансляцію українських телеканалів. Крім того, саме він надавав інформацію щодо наведення вогню.

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Зараз слідчі СБУ працюють зі зрадником, щоб становити імена усіх причетних до цієї цинічної атаки. Щодо самого затриманого, він понесе суворе покарання.

Як зрадник агітував атакувати телевежу (обережно, нецензурна лексика, 18+)

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