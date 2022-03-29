Правительство подготовило 9 направлений, по которым будет функционировать государство. О них рассказал премьер-министр Денис Шмигаль, передает 24 канал.
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Главные направления военной жизни Украины
Армия превыше всего
Вооруженные Силы Украины будут обеспечиваться всем необходимым. Все ресурсы в первую очередь будут направляться именно на силы обороны. По словам Шмыгаля, на армию уже перераспределили десятки миллиардов гривен из Госбюджета и будут делать это дальше.
Продовольственная безопасность
Правительство сформировало стратегические запасы пищи в Украине на несколько лет. Посевная уже началась в 11-ти областях государства. Государство активно помогает аграриям.
Новая экономическая политика
Произошло радикальное сокращение налогов до 2% от обороны, без НДС, без налога на прибыль. Теперь в Украине самая быстрая в мире таможня. Кредиты предпринимателям будут давать под 0% до 60 миллионов гривен.
Это все даст мощный эффект и должно перезапустить экономику,
– объяснил премьер.
є-Підтримка и социальные программы помощи
Государство выполняет свои социальные обязательства. Все зарплаты врачам и учителям выплачивают. За апрель в регионах, где проходят боевые действия, пенсии дают авансом.
Программа "Ты дома" или помощь вынужденным переселенцам
Три ключевых пункта – жилье, работа, деньги. Да, в Украине уже создали 500 тысяч мест для временного размещения людей. Семьям, принимающим переселенцев, будут помогать с оплатой коммунальных услуг. Также государство будет ежемесячно выплачивать переселенцам по 2 тысячи гривен на взрослого и 3 тысячи гривен на ребенка и лиц с инвалидностью.
Энергетический фронт
Наше государство навсегда отсоединилось от энергосетей России и Беларуси и присоединилось к европейской системе. Также в Украину направляется горючее из-за границы.
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Логистика военного времени
Для автомобильного транспорта были созданы отдельные логистические маршруты. На западной границе будут открыты новые пункты пропуска.
Мир с Украиной
Ключевые направления: гуманитарная помощь, санкции против агрессора, финансовая помощь для государства.
Восстановление Украины
- грамотный подсчет всех убытков;
- замораживание и арест российских средств и активов за границей;
- аккумуляция денег от партнеров в фонд обновления Украины.
Смотрите видео с брифинга Шмигаля: