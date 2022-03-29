Об этом сообщил Михаил Подоляк, советник главы Офиса Президента. По его словам, договор о гарантиях на практике предполагает получить действенный инструмент защиты нашей территории и суверенитета.

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Странами-гарантами становятся, скажем так, ведущие армии мира, в том числе с ядерным компонентом, берущими на себя конкретные юридические обязательства,

– рассказал Подоляк.

Речь идет о вмешательстве стран-гарантов в любой конфликт на территории Украины и немедленной поставке оружия. Также страны-гаранты могут закрыть небо.

В ОП отмечают, что договор позволит пересмотреть старую модель глобальной безопасности, которая в нынешних условиях оказалась неэффективной. В формировании новой глобальной архитектуры безопасности Украина вышла инициатором.

Возможные страны-гаранты:

Великобритания;

Китай;

США;

Франция;

Германия;

Израиль;

Канада;

Италия;

Польша;

Турция.

Нардеп и представитель украинской делегации Давид Арахамия рассказал, что Украина уже общается с потенциальными гарантами, и некоторые даже дали свое предварительное согласие. В частности, США уже заявили, что готовы участвовать в реализации гарантий по безопасности Украины. Через 2 недели Украина может пригласить страны-гаранты в процесс переговоров.

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