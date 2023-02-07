Так, правительственные чиновники поддержали проекты указов президента о назначении новых руководителей областных государственных администраций.
Кстати говоря Бывшему главе Херсонской ОВА объявили подозрение: "светит" до 12 лет тюрьмы
Кого назначили
- главой Днепропетровской ОВА – Сергея Лысака,
- Запорожской – Юрия Малашко,
- Херсонской – Александра Прокудина.
Кто такой Сергей Лысак
- Лысак с июля 2022 года до сих пор возглавлял Службу безопасности в Днепропетровской области.
- С 2020 по 2022 год был главой СБУ в Житомирской области.
- В марте полковнику Сергею Лысаку присвоили воинское звание бригадного генерала.
Сергей Лысак на фото слева / Фото "Судебная власть"
Что известно о Юрии Малашко
Известно, что Малашко – также представитель СБУ. Ранее он исполнял обязанности начальника штаба – заместителя руководителя Антитеррористического центра при СБУ.
Перед этим руководил Красногоровской военной администрацией в Донецкой области, а также занимал должность первого заместителя председателя военно-гражданской администрации Марьинки.
Юрий Малашко / Фото "Новости Запорожья"
Биография Александра Прокудина
С 2019 года Александр Прокудин возглавлял Херсонскую областную полицию. Однако в 2021 году он был отстранен от исполнения обязанностей из-за результатов расследования Департамента внутренней безопасности полиции и ДБР.
В органах МВД работал с 2000 года. Известно, что участвовал в деоккупации Херсона.
Александр Прокудин / Фото Нацполиции
Что этому предшествовало
24 января правительство уволило 5 глав ОВА: Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Сумской и Херсонской. Экс-глава Киевской ОВА Алексей Кулеба был назначен заместителем руководителя Офиса Президента – вместо Кирилла Тимошенко.