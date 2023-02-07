Так, урядовці підтримали проєкти указів президента про призначення нових керівників обласних державних адміністрацій.
До речі Колишньому очільнику Херсонської ОВА оголосили підозру: "світить" до 12 років в'язниці
Кого призначили
- головою Дніпропетровської ОВА – Сергія Лисака,
- Запорізької – Юрія Малашка,
- Херсонської – Олександра Прокудіна.
Хто такий Сергій Лисак
- Лисак з липня 2022 року і дотепер очолював Службу безпеки у Дніпропетровській області.
- З 2020 по 2022 роки був головою СБУ у Житомирській області.
- У березні полковнику Сергію Лисаку присвоїли військове звання бригадного генерала.
Сергій Лисак на фото ліворуч / Фото "Судова влада"
Що відомо про Юрія Малашка
Відомо, що Малашко – також представник СБУ. Раніше він виконував обов’язки начальника штабу – заступника керівника Антитерористичного центру при СБУ.
Перед цим керував Красногорівською військовою адміністрацією на Донеччині, а також обіймав посаду першого заступника голови військово-цивільної адміністрації Мар'їнки.
Юрій Малашко / Фото "Новини Запоріжжя"
Біографія Олександра Прокудіна
З 2019 року Олександр Прокудін очолював Херсонську обласну поліцію. Однак у 2021 році його відсторонили від виконання обов'язків через результати розслідування Департаменту внутрішньої безпеки поліції та ДБР.
В органах МВС працював з 2000 року. Відомо, що брав участь в деокупації Херсона.
Олександр Прокудін / Фото Нацполіції
Що цьому передувало
24 січня уряд звільнив 5 голів ОВА: Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Сумської та Херсонської. Ексочільника Київської ОВА Олексія Кулебу призначили заступником керівника Офісу Президента – замість Кирила Тимошенка.
Призначення голів Сумської та Київської ОВА ще немає.