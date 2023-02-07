Так, урядовці підтримали проєкти указів президента про призначення нових керівників обласних державних адміністрацій.

До речі Колишньому очільнику Херсонської ОВА оголосили підозру: "світить" до 12 років в'язниці

Кого призначили

головою Дніпропетровської ОВА – Сергія Лисака,

Запорізької – Юрія Малашка,

Херсонської – Олександра Прокудіна.

Хто такий Сергій Лисак

Лисак з липня 2022 року і дотепер очолював Службу безпеки у Дніпропетровській області.

З 2020 по 2022 роки був головою СБУ у Житомирській області.

У березні полковнику Сергію Лисаку присвоїли військове звання бригадного генерала.



Сергій Лисак на фото ліворуч / Фото "Судова влада"

Що відомо про Юрія Малашка

Відомо, що Малашко – також представник СБУ. Раніше він виконував обов’язки начальника штабу – заступника керівника Антитерористичного центру при СБУ.

Перед цим керував Красногорівською військовою адміністрацією на Донеччині, а також обіймав посаду першого заступника голови військово-цивільної адміністрації Мар'їнки.



Юрій Малашко / Фото "Новини Запоріжжя"

Біографія Олександра Прокудіна

З 2019 року Олександр Прокудін очолював Херсонську обласну поліцію. Однак у 2021 році його відсторонили від виконання обов'язків через результати розслідування Департаменту внутрішньої безпеки поліції та ДБР.

В органах МВС працював з 2000 року. Відомо, що брав участь в деокупації Херсона.



Олександр Прокудін / Фото Нацполіції

Що цьому передувало

24 січня уряд звільнив 5 голів ОВА: Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Сумської та Херсонської. Ексочільника Київської ОВА Олексія Кулебу призначили заступником керівника Офісу Президента – замість Кирила Тимошенка.

Призначення голів Сумської та Київської ОВА ще немає.