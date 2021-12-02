О назначении временного главы Госэкоинспекции в сети сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
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Правительство назначило главу Госэкоинспекции
Временно возложено исполнение обязанностей председателя Государственной экологической инспекции Украины на Зубовича Игоря Олеговича,
– написал Мельничук.
В то же время Кабмин признал утратившим силу временное возложение исполнения обязанностей главы агентства на Дмитрия Зарубу. Оно действовало менее месяца – с 4 ноября.
Что известно об Игоре Зубовиче
- На госслужбе он с 2009 года.
- Работал на руководящих должностях в Киевской облгосадминистрации, в главном управлении Госкомзема в Киевской области, в управлении Госземагентства Киевщины, в Государственной экологической инспекции и в Государственной экологической инспекции в Херсонской области.
- В сентябре 2021 года занял должность начальника Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа (Николаевская и Одесская области).
Отрывок из сообщения Тараса Мельничука:
Временно возложено исполнение обязанностей председателя Государственной экологической инспекции Украины на Зубовича Игоря Олеговича.