О назначении временного главы Госэкоинспекции в сети сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Правительство назначило главу Госэкоинспекции

Временно возложено исполнение обязанностей председателя Государственной экологической инспекции Украины на Зубовича Игоря Олеговича,

– написал Мельничук.

В то же время Кабмин признал утратившим силу временное возложение исполнения обязанностей главы агентства на Дмитрия Зарубу. Оно действовало менее месяца – с 4 ноября.

Что известно об Игоре Зубовиче

На госслужбе он с 2009 года.

Работал на руководящих должностях в Киевской облгосадминистрации, в главном управлении Госкомзема в Киевской области, в управлении Госземагентства Киевщины, в Государственной экологической инспекции и в Государственной экологической инспекции в Херсонской области.

В сентябре 2021 года занял должность начальника Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа (Николаевская и Одесская области).

Обратите внимание! 3 ноября правительство уволило Андрея Малеваного с должности главы Госэкоинспекции. Он возглавлял ведомство с мая 2020 года.

Отрывок из сообщения Тараса Мельничука:

Временно возложено исполнение обязанностей председателя Государственной экологической инспекции Украины на Зубовича Игоря Олеговича.