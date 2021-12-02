Про призначення тимчасового очільника Держекоінспекції у мережі повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Уряд призначив главу Держекоінспекції

Тимчасово покладено виконання обов'язків голови Державної екологічної інспекції України на Зубовича Ігоря Олеговича,

– написав Мельничук.

Водночас Кабмін визнав таким, що втратило чинність, тимчасове покладення виконання обов'язків голови агентства на Дмитра Зарубу. Воно діяло менше ніж місяць – з 4 листопада.

Що відомо про Ігоря Зубовича

На державній службі він з 2009 року.

Працював на керівних посадах у Київській обласній державній адміністрації, у головному управлінні Держкомзему у Київській області, в управлінні Держземагентства Київщини, у Державній екологічній інспекції та в Державній екологічній інспекції у Херсонській області.

У вересні 2021 року обійняв посаду начальника Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу (Миколаївська й Одеська області).

Зверніть увагу! 3 листопада уряд звільнив Андрія Мальованого з посади голови Держекоінспекції. Він очолював відомство із травня 2020 року.

Уривок з допису Тараса Мельничука:

Тимчасово покладено виконання обов'язків голови Державної екологічної інспекції України на Зубовича Ігоря Олеговича.