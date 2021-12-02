Про призначення тимчасового очільника Держекоінспекції у мережі повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
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Уряд призначив главу Держекоінспекції
Тимчасово покладено виконання обов'язків голови Державної екологічної інспекції України на Зубовича Ігоря Олеговича,
– написав Мельничук.
Водночас Кабмін визнав таким, що втратило чинність, тимчасове покладення виконання обов'язків голови агентства на Дмитра Зарубу. Воно діяло менше ніж місяць – з 4 листопада.
Що відомо про Ігоря Зубовича
- На державній службі він з 2009 року.
- Працював на керівних посадах у Київській обласній державній адміністрації, у головному управлінні Держкомзему у Київській області, в управлінні Держземагентства Київщини, у Державній екологічній інспекції та в Державній екологічній інспекції у Херсонській області.
- У вересні 2021 року обійняв посаду начальника Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу (Миколаївська й Одеська області).
Уривок з допису Тараса Мельничука:
Тимчасово покладено виконання обов'язків голови Державної екологічної інспекції України на Зубовича Ігоря Олеговича.